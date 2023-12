Oto Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Znasz je?

Tegoroczna edycja plebiscytu cieszyła się rekordowym zainteresowaniem ze strony głosujących. Zwycięskie słowo zostało wyłonione w konkursie, w którym oddano rekordową liczbę, ponad 140 tysięcy głosów.

Internauci zdecydowali, że Młodzieżowym Słowem Roku 2023 zostaje rel. Słowo to zdobyło 19 tysięcy głosów. A co oznacza? Rel potwierdza to, co wcześniej zostało wypowiedziane.

Młodzieżowe słowo roku 2023 r. jest wyrazem zgody. Dosłownie i metaforycznie. Z jednej strony oznacza aprobatę tego, co mówił przedmówca, z drugiej - obrazuje zgodną współpracę uczestników dialogu. Rel ma też (prawie) wszystkie cechy językowego hitu. Jest światowe, pochodzi od angielskiego relatable możliwy do powiązania z czymś, jest krótkie, funkcjonuje jako samodzielny skrót umożliwiający szybką i puentującą reakcję komunikacyjną, jest przyjazne, gdyż tworzy atmosferę pozytywności przez oddawanie takich znaczeń jak: "zgadzam się z tobą", "czuję tak samo", "potwierdzam", "racja", i w końcu – jest bardzo popularne wśród młodzieży.

- pisze w swoim komentarzu przewodnicząca jury Anna Wileczek.

Drugie miejsce ze względu na liczbę oddanych głosów zdobył wyraz: sigma - popularne określenie osoby niezależnej, pewnej siebie, podziwianej i odnoszącej sukcesy.

Tę oddaloną, bo osiemnastą literę alfabetu greckiego wybrano do nazwania silnej osoby (mężczyzny lub kobiety), nie szukającej jednak poklasku, sytuującej się z dala od blichtru władzy, za to mającej realny (czytaj: autentyczny) wpływ na rzeczywistość. Sigma wzbudza szacunek innych, osiąga sukcesy, jest nonkorformistą i trzyma się wartości, które uważa za prawdziwe. Przy takiej osobie w zasadzie pozostaje powiedzieć tylko… rel.

- komentuje dalej Anna Wileczek.

Rel, sigma, oporowo. Zapiszcie te słowa w słowniku

Na trzecim miejscu znalazło się oporowo, używane jako synonim wyrażenia "do oporu/ w opór".

Slangowy przysłówek oporowo z trzeciego miejsca tegorocznego plebiscytu jest w zasadzie wymienny z wyrażeniem z języka ogólnego do oporu. Opór w polskiej frazeologii pełni od lat szczególną rolę, nieznaną językowi angielskiemu. Wyłącznie po polsku możemy nie tylko np. dokręcić śrubę do oporu, lecz także spać, siedzieć, pracować, pić, grać, bawić się, a nawet kochać do oporu, tzn. wyjątkowo intensywnie, długo, do granic wyobraźni.

- tłumaczy Marek Łaziński, jeden z członków jury.

Jednak to nie koniec rozdawania nagród, gdyż członkowie kapituły przyznali także specjalną Nagrodę Jury. Trafia ona do słowa oddaje. Oznacza ono: „coś się opłaca, zwraca włożony wysiłek (niekoniecznie pieniądze)” i zostało wyróżnione jako jedno z nielicznych słów polskich, które trafiło na listę kandydatów do Słowa Roku.

Oddaje w szerszym znaczeniu jest uniwersalnym wyrazem oceny pozytywnej. To, co oddaje, nie musi się opłacać w dosłownym sensie. Wystarczy, że jest „fajne” czy „ma dobry vibe”.

- tłumaczy Marek Łaziński, jeden z członków jury.

Organizatorem największego plebiscytu w Europie na Młodzieżowe Słowo Roku jest Wydawnictwo Naukowe PWN, Partnerem inicjatywy - Uniwersytet Warszawski, zaś Honorowym Mecenasem plebiscytu Alior Bank. Do zobaczenia za rok!