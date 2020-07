Mi Band 5, Mi TV Stick, słuchawki Mi True Wireless 2 Basic, nowe hulajnogi z serii Mi Electric Scooter, czy gamingowy monitor Mi Curved Gaming Monitor 34-cale. Xiaomi zaprezentowało właśnie swoje premiery na międzynarodowym rynku. Jednak chyba najciekawszą premierą bez wątpienia są smartfony z serii Redmi 9. Xiaomi wie, że budżetowe smartfony cieszą się sporym zainteresowaniem. Firma chce dostarczać swoim użytkownikom ciekawych rozwiązań, również w nieco mniejszej cenie. Redmi 9 to przede wszystkim 6,53-calowy ekran o rozdzielczości FHD+ pokryty Gorilla Glass. To także obudowa odporna na zachlapania, a plecki pokryte są specjalną fakturą ułatwiającą trzymanie smartfona bez obaw o wyśliźnięcie się z rąk. A co w środku? Procesor MediaTek Helio G80, do 4 GB pamięci RAM (LPDDR4x), pojemność rozszerzalna do 512 GB, bateria o pojemności 5020 mAh, szybkie 18W ładowanie i Dual SIM z osobnym slotem na karty microSD. Całość działa na Androidzie 10 z nakładką MIUI 11.

Zobacz też: Wczoraj (dosłownie) Xiaomi było na drugim miejscu. Dziś jest najpopularniejsze w Polsce

A jak ze zdjęciami? Układ główny składa się z czterech aparatów: 8 Mpix (ultra szeroki kąt: ƒ/2,2, 118° FOV, 1,12µm 5P), 13 Mpix (główny: ƒ/2,2, 1/3,06″, 1,12µm, 5P), 2 Mpix (głębia: ƒ/2,4, 1/5″, 1,75µm 3P) i 5 Mpix (makro: ƒ/2,4, 1/5″, 1,12μm 3P) z funkcjami HDR, kalejdoskop, makro wideo, upiększanie SI, czy portrety kinowe. Z przodu znajdziecie aparat 8 Mpix (ƒ/2,0, 1,12µm). Xiaomi nie zapomina też o tradycyjnym złączu słuchawkowym. W Redmi 9 nie zabrakło też Bluetooth 5.0, radia FM, czy pilota podczerwień. Redmi 9 wyposażony został także w NFC. Smartfon będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: Sunset Purple, Carbon Grey i Ocean Green. Jego cena? Za Redmi 9 w wersji 3/32 GB zapłacicie 649 zł, 4/64 GB kosztować będzie 749 zł. Smartfon w sprzedaży ma być dostępny już teraz. Kupicie go między innymi na stronach mi-home.pl.

Redmi 9, 9C i 9A. Nowe smartfony Xiaomi zaprezentowane

Jest też Redmi 9C. To przede wszystkim potrójny układ aparatów: 13 Mpix (główny), 2 Mpix (głębia), 2 Mpix (makro). 6,53-calowy ekran z wcięciem w kształcie łezki na aparat. Telefon działa pod kontrolą układu Helio G35 2 lub 3 GB pamięci RAM i baterią o pojemności 5000 mAh. Cena? W zależności od konfiguracji zapłacicie 119 € (2/32 GB) lub 139 € (3/64 GB. Smartfon w trzech wersjach kolorystycznych do sprzedaży trafi pod koniec miesiąca. Polskich cen jeszcze nie znamy.

Na koniec zostawiono Redmi 9A z jednym aparatem głównym 13 Mpix. Wyposażony w 6,53-calowy ekran smartfon działa pod kontrolą procesora Helio G25 z 2 GB pamięci RAM i baterią 5000 mAh. Za wersję 2/32 GB zapłacicie 99 €. Polskich cen jeszcze nie znamy.