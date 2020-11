Red Dead Online za tydzień będzie osobną grą, ale nie będzie darmowy

Red Dead Online już pierwszego grudnia będzie sprzedawany jako osobna gra — przez jakiś czas w promocyjnej cenie

Red Dead Online już pierwszego grudnia ma trafić jako osobny produkt na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Niestety — na sprzętach współczesnej generacji (to jest: PlayStation 5 i Xbox Series X/S), przynajmniej na ten moment, dostępny będzie wyłącznie w trybie wstecznej kompatybilności. Co gorsza, nic nie wiadomo, by twórcy planowali to w najbliższym czasie zmienić, bo jeszcze nic nie mówili na temat next genowej wersji swojej kowbojskiej gry.

Do 15. lutego Red Dead Online można będzie nabyć w promocyjnej cenie — 4,99 dolarów. Po tym czasie firma sprzedawać ją będzie za 19,99$. Wydaje mi się, że to dość dużo – zwłaszcza biorąc pod uwagę , że to przecież zabawa w dużej mierze najeżona mikropłatnościami, które regularnie dostarczają im ciężarówki pieniędzy.

O ile decyzja o wydaniu produktu osobno jest dla mnie oczywistością i krokiem jak najbardziej naturalnym, o tyle naprawdę trudno jest mi tutaj usprawiedliwić sprzedaż samego trybu sieciowego. Ja wiem że to wspaniała zabawa która wciąga na setki godzin — ale… no cóż, pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że w tych symbolicznych pięciu dolarach (i mniej symbolicznych 20 dolarach) będzie zawarte tyle wirtualnej waluty, że gracze wyjdą „na zero”. Przed tym jednak niech zrobią porządek na dyskach — bo ta gra nie będzie należeć do lekkich i zajmie nawet 123 gigabajty. Na PlayStation 4 może i nie zaboli, ale na PlayStation 5 i nowych Xboksach bez podpiętych dodatkowych pamięci już tak. Wisienką na torcie będzie opcja zakupu pełnej gry (trybu dla pojedynczego gracza) bezpośrednio z poziomu Red Dead Online ;-).

