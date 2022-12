iPad 10. generacji to między innymi zupełnie nowy wygląd, głośniki stereo, złącze USB-C i odświeżonee akcesoria, więc w teorii wydaje się on godnym następcą poprzednika. Gdy jednak spojrzymy na cenę, która zaczyna się od 2900 złotych, to trudno uznać go za budżetowy czy tani wariant. Tym bardziej, że Apple nadal sprzedaje 9. generację iPada za 2149 zł, a poprzedni iPad Air z M1 kosztuje niewiele więcej niż nowy podstawowy model tabletu Apple.

I to właśnie on będzie prawdopodobnie lepszy wyborem dla tych, którzy będą potrzebowali lepszego ekranu, większej wydajności i wsparcia dla nowego rysika Apple Pencil 2. gen. Tym bardziej, że iPad 10. generacji dziwacznie wspiera pierwszego Apple Pencila - ładujemy go za pomocą przewodu i przejściówki, którą trzeba dokupić. Złącze USB pozwoli wygodniej ładować iPada, ale nie szybciej. Przesyłanie danych też nie będzie na poziomie aktualnych standardów, bo to wciąż USB 2.0. Po więcej zapraszamy do materiału wideo powyżej.