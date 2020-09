Recenzja Huawei Watch GT2 Pro. Tytan, szafir, ceramika na nadgarstku

Oczywiście nie można też pominąć najważniejszego – optycznego czujnika tętna, który bez przerwy monitoruje nasz puls. Uważniejsi czytelnicy pewnie zauważyli, że nie ma tutaj żadnych złącz. Owszem – zegarek wspiera ładowanie bezprzewodowe. Możemy w tym celu użyć dołączonego do zestawu „białego spodka”, albo innej ładowarki bezprzewodowej w standardzie Qi. I to jest naprawdę duży atut.

Cała konstrukcja jest oczywiście wodoszczelna do 5 atmosfer (50 m). Warto też podkreślić, że uchwyt na pasek to standardowy zaczep o szerokości 22 mm. Fabryczny skórzany pasek, choć bardzo ładny, możemy spokojnie zastąpić dowolnym innym.

Co taki zegarek potrafi?

Ok, wiemy już to naprawdę ładne i wspaniale wykonane cacko. Ale co nam po tym, jeżeli nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań, prawda? I tutaj Huawei Watch GT2 Pro ma do zaoferowania sporo.

Największy nacisk oczywiście w dalszym ciągu położono na funkcje fitness. Mamy więc do dyspozycji tutaj absurdalnie dużą liczbę treningów, które możemy monitorować. Bieganie? Proszę bardzo, ale jakie – na bieżni, w terenie, po górach? W tych dwóch ostatnich przypadkach przyda się na pewno GPS, który zanotuje pokonaną trasę. Podobnie sprawy się mają z pływaniem czy marszami, a to tylko wierzchołek góry lodowej, bo na liście są też m.in. taniec brzucha, taekwondo, szermierka, golf, wędkarstwo, bilard i wiele, naprawdę wiele innych. Niezależnie od tego, jaka aktywność Was kręci – Huawei Watch GT2 Pro ma prawdopodobnie tryb jej monitorowania. Szalone.