Rok temu dostaliśmy lepszą grę. Recenzja Call of Duty: Black Ops – Cold War

Werdykt

Może to wynikać z tego, że zawsze wolałem serię Modern Warfare niż Black Ops, ale to aż dziwne, iż kolejny raz dzieje się to samo. Generalnie lubię opowieści o tajnych agencjach, praniu mózgu i planowanych w zamkniętych gabinetach misjach, dzięki którym świat nie zmienia się o 180 stopni – ale jednak kampania w Call of Duty: Black Ops – Cold War mnie nie porwała. Jest jeden świetny zwrot akcji, ale reszta wydaje mi się aż nazbyt naiwna jak na szpiegowską opowieść. Tryby multiplayer niby bardzo podobne do ubiegłorocznej odsłony, a jednak strzelało mi się inaczej i niestety gorzej. Mam wrażenie, że Modern Warfare podniósł serii poprzeczkę trochę za wysoko i Cold War ledwo ją musnął zamiast doskoczyć lub przeskoczyć. Było fajnie, ale jednak wracam do multi ubiegłorocznej odsłony i przede wszystkim Warzone, które – mam nadzieję – zostanie takie jakim jest jak najdłużej. Ale nie zrozumcie mnie źle – kampania daje frajdę, muli też. Tylko w obu przypadkach jest ona mniejsza niż rok temu.

Ocena: 7/10