Wiemy już prawie wszystko o nowym telewizorze 4K od Realme

Moda na nieposiadanie w domu telewizora i opowiadanie o tym z dumą minęła. Od kiedy telewizor to nie tylko telewizja, ekranów w domach zaczęło przybywać. Prawda jest taka, że to najwygodniejsze ekrany do konsumpcji treści. Konkurencja rynkowa jest duża – i z każdym rokiem się powiększa. Telewizory Xiaomi cieszą się ogromną popularnością – stosunek jakości do ceny wypada dobrze. Realme oda dawna świetnie radzi sobie na rynku smartfonów, a teraz chce spróbować swoich sił także z telewizorami. Ich oficjalna premiera dopiero jutro, ale już teraz sprzęt nie ma przed nami żadnych tajemnic.

Realme Smart TV 4K – telewizor z Androidem dostępny będzie w dwóch wariantach: 43″ oraz 50″

Nowy telewizor Realme dostępny będzie w dwóch wariantach. Urządzenie można będzie nabyć w wersji 43″ oraz 50″. Napędzać je będzie układ od MediaTeka — ale póki co nie wiemy jeszcze ile pamięci operacyjnej otrzyma sprzęt. Wszystko będzie działało w oparciu o system Android 10 — zatem o bazę aplikacji można być spokojnym. Ekran 4K to LCD z 1,07 miliardem kolorów, wsparciem Dolby Vision i szerokimi kątami widzenia — 178 stopni. Poza łącznością WiFi i Bluetooth 5.0, Realme Smart TV 4K będzie miał trzy porty HDMI, dwa USB, 1 AV — a za dźwięk odpowiadać będą głośniki 24W wspierające Dolby Atmos oraz DTS HD.

Na tę chwilę nie wiadomo nic na temat planów wprowadzenia urządzeń do Polski – znamy jednak ceny które obowiązywać będą na rynku indyjskim. Tam za mniejszy wariant trzeba będzie zapłacić około 28-30 tys. rupii (ok. 1500 złotych), za większy ok. 33-35 tys. rupii (ok. 1700 zł). W kategorii budżetowych telewizorów wydaje się być mocnym graczem – mam nadzieję, że niebawem trafi także na nasz rynek.

