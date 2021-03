Widzieliśmy już nowe Mi TV Q1 75″. Telewizor Xiaomi robi świetne wrażenie

Nowy telewizor Xiaomi to też łatwa obsługa dzięki systemowi Android TV, dającemu dostęp do tysięcy aplikacji i filmów na wyciągnięcie ręki. Mamy tu Asystenta Google (który odbiera nasze komendy z telewizora, a nie jak w poprzednich urządzeniach firmy – z pilota). Mi TV może więc w prosty sposób stać się centrum zarządzania naszym smart-home. Nie oznacza to jednak, że z telewizorem możemy wejść w interakcje jedynie głosem – jest tu oczywiście też pilot, który posiada skróty do najpopularniejszych usług streamingowych. Co ciekawe – działa na bluetooth (telewizor obsługuje BT 5.0), a nie na podczerwień. Finalnie, na telewizor możemy w prosty sposób streamować treści ze smartfonów, ponieważ jest on wyposażony w Chromecast i Miracast.

Mi TV Q1 75″ to także bardzo ładny wygląd

Jeżeli chodzi o nowy telewizor Xiaomi, to na pewno nie można odmówić temu urządzeniu urody. Urządzenie posiada wąskie, niemal niezauważalne ramki, a sama konstrukcja jest bardzo smukła. Telewizor w całości wykonano z metalu, a delikatne akcenty stylistyczne w postaci logo Xiaomi czy napisu na jednej z krawędzi tylko dodają poczucia ekskluzywności. Na pierwszy rzut oka nie można też nic zarzucić matrycy – podświetlenie jest równomierne, kolory żywe i nasycone, a 1000 nitów jasności maksymalnej wystarczy aż nadto.