Ambitne plany Realme w Polsce. Nowa sieć dystrybucji pomoże urządzeniom dotrzeć do każdego!

O tym, że realme chce zaistnieć w Polsce wiemy od kilku miesięcy. W kwietniu marka weszła oficjalnie na nasz rynek i oferuje szereg smartfonów. Do tej pory można je było kupić wyłącznie online, a dla osób, które wcześniej nie miały styczności z urządzeniami realme, trudno było zdecydować się na zakup kota w worku. To właśnie z myślą o tego typu potencjalnych kupujących marka postanowiła rozszerzyć swoje sieci dystrybucyjne o popularną sieć sklepów z elektroniką. Produkty realme już w połowie czerwca trafią na półki sklepowe sieci RTV EURO AGD. Mają być dostępne w 130 sklepach stacjonarnych sieci w całej Polsce.

Jednak nie od razu będzie można zakupić wszystkie dostępne w sprzedaży smartfony realme. W sieci sklepów RTV EURO AGD, w pierwszej kolejności, pojawią się realme 6 oraz realme C3, czyli jedne z nowszych modeli dostępnych na polskim rynku. Niewykluczone, że wraz z kolejnymi miesiącami na półkach sklepowych i standach pojawiać się będą kolejne.

Realme ma bardzo ambitne plany. Jak mówi mówi Jason Guo, dyrektor na Europę Wschodnią, marka chce znaleźć się w TOP 5 najchętniej kupowanych marek smartfonów w Polsce — i to do końca roku. W jego odczuciu sprzedaż online jest nadal jednym z najsilniejszych kanałów dystrybucyjnych, ale współpraca z RTV EURO AGD ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów, którzy wciąż preferują tradycyjne sposoby zakupu sprzętu elektronicznego. Dodaje jednocześnie, że to nie koniec walki o klienta. Chiński producent planuje nawiązać współpracę z innymi sprzedawcami, co ma przełożyć się na jeszcze większą dostępność smartfonów realme w Polsce.

A wy jak uważacie? Realme ma realne szanse na znalezienie się w TOP 5 najchętniej kupowanych smartfonów w Polsce? Oferowane przez markę urządzenia są atrakcyjne wizualnie, oferują ciekawe rozwiązania i są przystępne cenowo — ale czy to wystarczy w pojedynku ze znanymi i lubianymi producentami?