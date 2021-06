realme prezentuje swój laptop. Czy zawalczy ceną?

realme rozpycha się na światowym rynku coraz bardziej. W momencie, w którym największy konkurent firmy – Xiaomi – stara się pokryć całe spektrum cenowe, od urządzeń budżetowych do flagowców, realme jasko określa swoją grupę docelową, skupiając się, w przypadku smartfonów, na urządzeniach za ok. 1000 zł. W międzyczasie firma wypuściła też przystępne cenowo słuchawki oraz smartwatche. Jako, że konkurencja ma swoje laptopy, kwestią czasu było, kiedy realme zrobi to samo. Wszak ktoś musi realizować z Matebookami i Mi Notebookami.

Informacja o tym, jaki produkt realme zaprezentuje jako następny pochodzi z najpewniejszego możliwego źródła. CEO firmy, Madhav Max, zamieścił bowiem na swoim prywatnym Twitterze wpis, który prezentuje laptopa wysuwającego się z koperty.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#realme new product category has a message for you!

Can you decode it & guess the product name that will add up to your #TechLife? pic.twitter.com/PhPcvn0668

— Madhav Max 5G (@MadhavSheth1) June 9, 2021