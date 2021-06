Oficjalna premiera realme GT: najtańszego flagowca z Androidem na pokładzie!

realme GT poza najwyższej jakości podzespołami został wyposażony w akumulator o pojemności 4500 mAh, który wystarczy nawet na kilkadziesiąt godzin pracy bez szukania ładowarki. A kiedy już będziecie musieli go naładować, to dzięki standardowy SuperDart Charge 65 W — od zera do pełna naładujecie go w raptem 35 minut. Tradycyjnie już pierwsze minuty będą kluczowe, dlatego tak naprawdę już po kilku minutach można będzie odłączyć smartfon i ruszyć w drogę — to spokojnie wystarczy na kilka godzin bezproblemowej pracy. Wszystko, oczywiście, za pośrednictwem portu USB typu C, obok którego znalazło się także miejsce dla wejścia słuchawkowego typu mini-jack. Smartfon wspiera także dwie karty SIM (nano SIM).

W dniu premiery smartfon działać będzie w oparciu o Androida 11 z nakładką realme UI 2.0. Twórcy zapowiadają jednak, że tuż po premierze Androida 12 ma on otrzymać aktualizację do najnowszej wersji systemu — z tymi atrakcjami trzeba jednak zaczekać do jesieni. Chętni jeszcze czerwcu będą mogli natomiast wziąć udział w programie rozwojowym Androida 12, ponieważ realme zapowiedziało, że w ramach współpracy z Google udostępni użytkownikom system w dystrybucji Beta 1.