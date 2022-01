W mediach społecznościowych pojawiły się już grafiki zapowiadające globalny event. Odbędzie się on 15 lutego.

Firma ujawnia też pierwsze szczegóły dotyczące nowych smartfonów. Z zamieszczonej na Twitterze grafice wynika, że model 9 Pro+ 5G będzie napędzany procesorem firmy MediaTek – Dimensity 920. Do pomocy będzie miał 8 GB RAM, pamięć wbudowana to 256 GB. Realme pisze też, że nowy procesor to nie wszystko, poprawiona ma być również praca kamer i bateria.

Już z nieoficjalnych przecieków wiadomo, że smartfon ma być wyposażony w ekran AMOLED odświeżany do 120 Hz. Jego przekątna to 6.43 cala.

Nieco więcej szczegółów wiadomo o modelu realme 9 Pro. Ma on mieć 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Za działanie będzie odpowiedzialny procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G z 8 GB RAM i 128 GB pamięci UFS 2.2.

Zestaw kamer będzie dość standardowy – 64 MP obiektyw główny, 8 MP szeroki kąt, 2 MP makro i 16 MP selfie.

Oba modele będą obsługiwać 5G.

Najważniejsza i najciekawsza jest jak zwykle cena. Dyrektor generalny realme India Madhav Sheth potwierdził, że cena serii realme 9 Pro w Indiach przekroczy 15 000 INR, co w przeliczeniu na złotówki daje niewiele ponad 800 zł. Nie wiadomo ile będzie kosztować mocniejszy model. Nie sądzę też, żeby udało się utrzymać tak atrakcyjne ceny w naszym kraju. Zeszłoroczny realme 8, o którym pisał Krzysztof Rojek, w konfiguracji 8/128 kosztuje teraz niewiele ponad tysiąc złotych.

Wszystkie szczegóły powinniśmy poznać już 15 lutego.