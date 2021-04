realme 8 trafią do oferty T-Mobile. Premiera smartfonów już w przyszłym tygodniu!

Premiera smartfonów realme 8 już w przyszłym tygodniu — a teraz już wiemy, że będzie to pierwsza seria która trafi także do sieci T-Mobile. Już teraz wiadomo, że w ofercie operatora znajdzie się zarówno realme 8, jak i realme 8 Pro który ma ambicję zostania ulubieńcem mobilnych fotografów dzięki wykorzystaniu sensora Samsung ISOCELL HM2 o rozdzielczości 108 MP. Mimo że oba sprzęty różni kilka aspektów (tak, cena również będzie jednym z nich) — każdy z nich kierowany jest do innej grupy odbiorców. Ale fakt iż zmierzają do oferty T-Mobile nie jest przypadkowy. To jeden z największych operatorów na polskim rynku, który automatycznie pozwoli trafić jednym z najlepiej wycenionych smartfonów na rynku do szerszego grona odbiorców. Są już u wszystkich największych — można więc powiedzieć, że będą gotowi do podbijania rynku bardziej niż kiedykolwiek.

realme 8 Pro – informacje:

Pierwszy z dwóch smartfonów serii 8 to czarny koń fotografii mobilnej. Dzięki wykorzystaniu sensora Samsung ISOCELL HM2 o rozdzielczości 108 MP uzyskamy świetne zdjęcia nawet w mocno kapryśnych warunkach pogodowych. realme 8 Pro bazuje na wielokrotnie docenianym układzie SoC Qualcomm Snapdragon 720G – stabilnej platformie sprzętowej, wspieranej przez 6 lub 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon jest urządzeniem kompletnym – łączy dobrą wydajność, ciekawe wzornictwo i niewielką wagę (zaledwie 176 g) z długim czasem pracy na baterii oraz bardzo szybkim ładowaniem SuperDart Charge 50 W (od 0 do 100% w zaledwie 47 minut). Nie zabrakło w nim także ekranu sAMOLED o przekątnej 6,4 cala z zaszytym w nim czytnikiem linii papilarnych. Tradycyjnie zaoferuje również płatności zbliżeniowe (NFC), funkcjonalność dual SIM oraz docenianą za płynność pracy i prostotę nakładkę realme UI – w serii 8 opartej na najnowszym Androidzie 11.

realme 8 – informacje:

Seria 8 poza modelem Pro, zaoferuje również nieco bardziej budżetową alternatywę – realme 8. Model wyposażony został w poczwórny aparat 64 MP, pojemną baterię 5000 mAh i szybkie ładowanie 30 W. Kompromisów nie ma jednak zbyt wiele, ponieważ choć tańszy od modelu Pro, realme 8 i tak zaoferuje rewelacyjny wyświetlacz sAMOLED z ukrytym pod taflą ekranu czytnikiem biometrycznym. Smartfon wykorzystuje gamingowy procesor MediaTek Helio G95 i dostępny będzie w wariancie 4 GB pamięci RAM + 64 GB pamięci wewnętrznej, lub analogicznie 6 + 128 GB. Jest też spójny, jeśli chodzi o wzornictwo, z modelem realme 8 Pro – smukły, lekki i wizualnie wpisujący się w najbardziej aktualne trendy na rynku mobilnym. Podobnie jak w droższym modelu nie zabrakło tu w standardzie płatności NFC, dual SIM czy najnowszego Androida 11 z nakładką realme UI 2.0.

Premiera smartfonów z serii realme 8 już w przyszłym tygodniu, 8 kwietnia, o godzinie 11. Całość można będzie śledzić na bieżąco na oficjalnym kanale marki: