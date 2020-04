RCS na testach w Polsce! Sprawdź, czy masz tę funkcję u siebie

RCS (Rich Communication Services) to nowy standard przesyłania wiadomości, który został stworzony by zastąpić SMS. Pierwsi użytkownicy mogą już korzystać z tej funkcji.

Dziś po południu odezwał się do mnie mój dobry znajomy z wesołą nowiną. Zapytał mnie, czy ja też mogę już korzystać z przesyłu wiadomości przez RCS i czy moglibyśmy tę funkcję przetestować. Byłem nieco zdziwiony, ponieważ o ile wiedziałem, że nasi operatorzy planują wdrożenie tego standardu już od dłuższego czasu, to w ostatnim miesiącach było o tym raczej cicho. Dlatego też czym prędzej chwyciłem za telefon, zainstalowałem na nim Google Messages i spróbowałem odblokować tę funkcję. No i nastąpił zgrzyt.

RCS jest. Ale nie dla wszystkich

Do działania RCS potrzebuje dwóch elementów: tego, aby operator umożliwiał przesył danych za pomocą RCS oraz aby urządzenie było certyfikowane przez Google do obsługi takich wiadomości. Jasnym jest, że funkcja ta pojawiła się na telefonie mojego znajomego jako element testowania systemu przez jego operatora – T-Mobile. Dlatego też nie zdziwiłem się, że po instalacji Google Messages na moim telefonie Galaxy A40 wyskoczył mi monit o tym, że mój operator (Play) nie oferuje tej funkcji. Na szczęście miałem pod ręką telefon mojej narzeczonej, która szczęśliwym zbiegiem okoliczności jest akurat w T-Mobile. Niestety – jej Huawei Mate 10 Pro nie jest w tym aspekcie kompatybilny z Google (ciekawe czemu :)). Zaczęliśmy więc proces przekładania jej SIM’ki do innych urządzeń. Niestety, ani Galaxy A40, ani Realme 6 nie okazały się na tyle godne, aby dostąpić zaszczytu bycia certyfikowanym. Szybki research w sieci pokazał, że jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową, to tam RCS wdrażany jest bardzo wybiórczo. Strona T-Mobile pokazuje, że póki co może on być odblokowany tylko na Samsungach Galaxy S20 i S20 Ultra oraz na iPhonach 11 Pro i 11 Pro Max. Cóż, Motorola One Action mojego znajomego chyba nie usłyszała o tych restrykcjach.