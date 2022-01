Nowości Razera na CES 2022: od biurka, przez komputery, na smart home kończąc

Nowe laptopy, które mają zachwycić przede wszystkim graczy

Razer Blade to sprzęty, których raczej nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. W tegorocznym line-upie pojawią się 14-, 15- oraz 17-calowe laptopy, w których znajdą się karty graficzne z serii GeForce RTX 30. Najdroższe modele napędzi RTX 3080 Ti. Poza tym nie zabraknie tam również pamięci DDR5 i najlepszych procesorów od Intela i AMD. Pełne specyfikacje czternastocalowego, piętnastocalowego oraz siedemnastocalowego wariantu znajdziecie pod wskazanymi linkami. Cena topowego modelu w największej wersji nie wygląda tak źle przy topowych Macbookach Pro, co? ;)

Kolorowe światełka to nie tylko domena graczy. Firma swoją nową aplikacją chce przejąć kontrolę nad smart home

Kolorowe światełka to rzecz, która przestała już chyba kogokolwiek szokować. Owszem, w ich gamingowym wydaniu wciąż budzą u większości co najwyżej uśmiech politowania, ale na nich świat się przecież nie kończy. Teraz Razer ogłosił rozwiązanie które pozwoli zunifikować zarządzanie oświetleniem — i to nie tylko Razer Chroma RGB. Zamiast żonglować po kilku aplikacjach, wystarczy jedna — autorskie oprogramowanie smart home firmy ma być na wyciągnięcie ręki i oferować wszystkie najważniejsze opcje, które znamy już z produktów konkurencji. A wsparcie mają otrzymać najpopularniejsze na rynku p;rodukty z kategorii — nie mogło więc zabraknąć Yeelight, Nanoleaf, Twinkly, LIFX.

Koncept modularnego biurka. To motyw, który naprawdę do mnie przemawia

Biurka gamingowe — rzecz nie kojarząca się specjalnie dobrze... ze względu na ich częstą odpustowość. Razer jednak postanowił wprowadzić w tym trochę zamieszania — i ich Project Sophię charakteryzuje modułowe podejście do tematu, dzięki czemu każdy użytkownik może je skonfigurować do własnych potrzeb. Futurystyczna wizja na tę chwilę pozostaje wyłącznie w fazie koncepcyjnej, ale nie ukrywam, że choć wygląda kosmicznie... chętnie bym z takiego cuda korzystał na co dzień. Akcesorium miałoby być komputerem z ekranami (w tym ogromnym 65" lub 77" ekranem), modułami na wyciągnięcie ręki, specjalnym miejscem na akcesoria i dziesiątkiem świecidełek. Wszystko to zintegrowane w jeden sprzęt stojący po prostu na biurku. Niestety, to póki co wyłącznie pobudzający wyobraźnię szkic, ale kto wie — może za jakiś czas takie cudo będziemy mogli postawić we własnym domu?

Idealnym uzupełnieniem biurka ma być nowy fotel — Enki Pro HyperSense. Ten wyróżniać ma się specjalną podstawą generującą haptyczne wibracje, których zadaniem jest dbanie o jeszcze większą immersję gracza. Dla odmiany — ten faktycznie niebawem trafi do sklepów, ale nawet nie chcę myśleć o jego cenie. Myślę, że poniżej tysiąca dolarów kosztować nie będzie.

Zegarka dla graczy także nie zabrakło. Oto Razer X Fossil 6 generacji

Urządzenia z kategorii wearables cieszą się z każdym rokiem coraz większą popularnością. Nic dziwnego, że ich producenci stale coś poprawiają, dopieszczają i dbają o to, aby klienci wracali i wybierali właśnie ich urządzenia. Najnowszy zegarek od Razera to 44-milimetrowa koperta z ekranem o przekątnej 1,28". Bez problemu możecie się z nim kąpać, a ponadto do swojej dyspozycji dostajemy procesor Snapdragon Wear 4100+ i 8 GB pamięci na dane. Całość działa w oparciu o wearOS, a producent już teraz zapowiada że w tym roku użytkownicy mogą spodziewać się aktualizacji do wearOS 3. Sprzedaż zegarka rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu, a wyceniony został na 329 dolarów. Haczyk? Jego dostępność będzie mocno limitowana — na rynek ma trafić wyłącznie 1337 sztuk.

Zephyr Pro — maska od Razera doczeka się nowej odsłony

Jeżeli myśleliście że świecąca maseczka ochronna okaże się klapą, to... no nic z tych rzeczy. Nie wiem czy można ją nazwać hitem, ale pewnym jest, że produkt okazał się na tyle ciepło przyjęty, że Razer tworzy jego kolejną odsłonę z dopiskiem Pro. Jedną z funkcji która ma trafić do nowej maseczki jest... wzmacnianie głosu, dzięki któremu stłumiony głos rozmówców w maseczkach przestanie być problemem.