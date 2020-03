Po udostępnieniu za darmo kapitalnego Child of Light (szczerze polecam, piękna opowieść, bardzo dobra gra), Ubisoft postanowił ponownie umilić czas wszystkim tym, którzy spędzają czas w domu. Tym razem udostępnił za darmo jedną z najlepszych platformówek w historii, czyli kapitalne Rayman Legends.

Rayman Legends możecie przypisać bezpłatnie do swojego konta Uplay do 3 kwietnia do godziny 15:00. Szczerze do tego zachęcam żałując jednocześnie, że prezent dotyczy wyłącznie platformy PC. Ale jak to mówią – za darmo to najlepsza cena, więc nie ma się co zastanawiać. A gwarantuję Wam, że już po pierwszym etapie będziecie chcieli więcej i ciężko Was będzie oderwać od monitora. A trochę przy tym tytule spędzicie, bo kampania to przygoda na około 10-15 godzin, w zależności od tego czy będziecie przeć do przodu, czy skupicie się bardziej na dokładniejszym przechodzeniu poszczególnych etapów i bonusów. Da się też przy tej grze spędzić zdecydowanie więcej czasu biorąc się za jej wymaksowanie i wykręcenie najlepszych wyników. Do tego też zachęcam, to mega frajda.

A jeśli chcecie dowiedzieć się o grze czegoś więcej, to mamy dla Was aż trzy recenzje tej produkcji, na trzy różne platformy:

Recenzja Rayman Legends na PlayStation 4

Recenzja Rayman Legends na PlayStation Vita

Recenzja Rayman Legends Definitive Edition na Nintendo Switch