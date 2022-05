Cztery pierwsze miejsca dla najbardziej poważanych zawodów w Polsce należą do tych związanych z ochroną życia. Na pierwszym miejscu znaleźli się strażacy. 81%. respondentów uznało, że darzy ten zawód dużym lub bardzo dużym poważaniem. Na drugim uplasowali się ratownicy medyczni (80%). Podium zamykają lekarze, na których postawiło 72% pytanych. Tuż za nimi są pielęgniarki (70%). W tej czwórce tylko w przypadku tych dwóch ostatnich zawodów jest widoczna zmiana z rokiem ubiegłym. Pielęgniarki straciły 4 punkty procentowe, natomiast lekarze zyskali 2 punkty w porównaniu z rokiem 2021.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się profesorowie uniwersyteccy (5 miejsce), górnicy (6 miejsce), informatycy i analitycy systemów komputerowych (7 miejsce). 8 i 9 miejsca należą do inżynierów pracujących w fabrykach i nauczycieli. Zestawienie to zamykają robotnicy wykwalifikowani, którzy w porównaniu z ubiegłym roku spadli o 4 miejsca.

Ratowanie zdrowia i życia niejednokrotnie wiąże się z dużą dozą poświęcenia i bohaterstwa, co w naturalny sposób wywołuje w społeczeństwie wysoki szacunek dla przedstawicieli związanych z tą dziedziną życia. To tłumaczy tak wysoką pozycję strażaka i ratownika medycznego

- komentuje wiceprezes agencji SW Research, Piotr Zimolzak.

Ranking społecznie poważanych zawodów 2022

To, co jednak znacznie ciekawsze, to kwestie zawodów, które w Polsce nie cieszą się zbyt dużym poważaniem. I o ile profesje związane z ochroną i ratowanie życia są dla nas najważniejsze, tak robotnicy budowlani, maklerzy giełdowi urzędnicy, a nawet księża, już nieco mniej. Im w dół listy, tym częściej pojawiają się pracownicy sektora budżetowego na najwyższym szczeblu. Od ministrów poprzez radnych, po posłów. Na liście mało poważanych zawodów pojawił się też ksiądz. Interesująca jest też trójka najmniej szanowanych w Polsce profesji. To Youtuber, działacz partii politycznej i... influencer. Influencer w tym roku znalazł się na ostatnim miejscu ranking społecznie poważanych zawodów 2022 przygotowanego przez SW Research. Grupa ta również zaliczyła spadek. I o ile w zeszłym roku wyprzedzała działaczy partyjnych i Youtuberów, w 2022 r. spadła na sam koniec. Kwestią sporną jest także to czy influencera można zaliczyć do zawodu. Komentuje to Piotr Zimolzak z SW Research:

Influencer to jedna z najmłodszych kategorii zawodowych i od momentu powstania tego terminu eksperci spierają się, czy jest to profesja sensu strict. Niezależnie od tego, znów należy brać pod uwagę kontekst ostatnich miesięcy, kiedy niektórych twórców internetowych dotykały kryzysy w social mediach (np. Ekipa Friza czy Team X). Również kontekst trwającej wojny mógł ujawnić niektóre słabości tego rodzaju działalności i podatności na czynniki zewnętrzne (np. blokada popularnych serwisów społecznościowych, nagła utrata followersów) czy występujące w dużym natężeniu tzw. fake-newsy.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-28.04.2022 r. przez agencję badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie n=1014 dorosłych Polaków w ramach badania omnibusowego OmniWatch48. Metoda: wywiady online, CAWI. Źródło próby: panel badawczy SW PANEL.

Źródło: informacje prasowe