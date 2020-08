Na koniec kontakt ze słuchaczami. W prawie każdej audycji czuć, że to radio prowadzący tworzą we współpracy ze słuchaczami, czyli coś co powinno być w każdym radio. Wykorzystują do tego wszystkie z możliwych i dostępnych kanałów, począwszy od telefonów, wiadomości e-mail, po Facebooka czy Instagrama. Słuchacze (zresztą współwłaściciele radia) dzięki temu mają poczucie, że to ich radio i nadaje dla nich.

Czy w dłuższej perspektywie również to wszystko będzie się sprawdzać? Osobiście jestem przekonany, że tak. Ale widać to też we współfinansowaniu tej rozgłośni. Liczba patronów, która jest doskonałym wyznacznikiem, że radio prowadzone jest dobrze, nie tylko nie zmalała, ale systematycznie rośnie. To pokazuje, że Radio Nowy Świat idealnie wypełniło lukę, której brakowało wśród zagorzałych słuchaczy radiowej Trójki, do tego wpadło w gusta ludzi, którzy nigdy wcześniej radia nie słuchali – to musi się udać.

Brakuje mi jeszcze tylko Marka Niedźwieckiego w tym radio, ale wydaje mi się to tylko kwestią czasu. Świadczyć może o tym fakt, że w RNŚ nie ma jeszcze listy przebojów, więc albo cały czas szukają kogoś odpowiedniego do roli jej prowadzącego, albo czekają z tym na Marka Niedźwiedzkiego. Oby to drugie.