Summa summarum, Piotr Jedliński odszedł ze struktur Radia Nowy Świat, zabierając ze sobą 20% lub 30% udziałów w przedsięwzięciu – tutaj są podawane różne dane.

Wczoraj na profilu Piotra Jedlińskiego pojawiło się ogłoszenie, w którym zobowiązał się do zbycia 20% swoich udziałów w Radio Nowy Świat na ręce Stowarzyszenia założonego przez patronów radia i słuchaczy.

Najwłaściwszymi wspólnikami będą Słuchacze – ci, którzy na rzecz RNŚ przekazali już blisko 7 milionów złotych. Zależy mi jednak na tym, by wspomniane 20 proc. udziałów nie zostało objęte przez jedną, prywatną osobę, a przez większe grono zaangażowanych słuchaczy – zainteresowanych działaniem RNŚ i chcących mieć wpływ na jego rozwój. Patroni i Słuchacze mogliby powołać do życia stowarzyszenie, które objęłoby udziały. By tak się stało, po utworzeniu wspomnianego stowarzyszenia – zgodnie z formalną ścieżką – zwrócę się do Zarządu Radio Nowy Świat Sp. z o.o. o zgodę na zbycie udziałów. Źródło: Wirtualnemedia.pl.

Jak dla mnie świetny ruch, sporą część udziałów w radio miałyby w ten sposób osoby, które wspierają rozgłośnię swoimi pieniędzmi co miesiąc, a tym samym uzyskaliby realny wpływ na kształt i funkcjonowanie rozgłośni.

Jednak po fali krytyki i oskarżeń o złe intencje, Piotr Jedliński wycofał się z tego pomysłu. W tym miejscu określając swoje udziały w radiu już na 30%.

Niezależnie od tego, co tak naprawdę się wydarzyło w kuluarach po tej propozycji przekazania udziałów Stowarzyszeniu, najwyraźniej źle się dzieje w tej rozgłośni o czym świadczyć też może odejście z radia kolejnej osoby Magdaleny Rataj. Jej oświadczenie w związku z rezygnacją również nie napawa optymizmem. Szkoda, bo to obok później uruchomionego Radia 357, dwie stacje które pozwalały zachować nadzieję na kontynuowanie tradycji starej dobrej „Trójki”.