mBank w zeszłym roku rozszerzył możliwość otwierania kont z wykorzystaniem e-dowodu osobistego dla osób prywatnych. Procedura ta działa na podobnych zasadach, z których wcześniej mogły korzystać osoby zainteresowane otworzeniem rachunku firmowego. Posiadając dokument tożsamości z warstwą elektroniczną (e-dowód) z nadanym 4-cyfrowym PIN-em, a do tego telefon z NFC, bez większych problemów mogliście założyć konto w mBanku. Bez konieczności podpisywania umowy w placówce czy przy kurierze. Tożsamość potwierdzano w aplikacji eDO App, a umowę, podobnie jak przy zakładaniu konta na selfie, podpisywaliście kodem otrzymanym w wiadomości SMS.

W aplikacji mobilnej mBanku można otworzyć konto z e-dowodem

Dziś te procedury zostały znacznie uproszczone. mBank informuje, że do otworzenia rachunku przy pomocy e-dowodu, wystarczy aplikacja mobilna mBanku oraz smartfon z NFC. Wskazując datę wydania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (po 4 marca 2019 r.) aplikacja automatycznie wskaże mozliwość otwarcia rachunku z jego wykorzystaniem. Wymagane będzie podanie numeru CAN (ten wydrukowany jest na e-dowodzie) oraz PIN-u do e-dowodu. W przypadku, w którym zapomnieliście PIN-u, rachunek wciąż będzie można założyć, jednak bank poprosi dodatkowo o zrobienie zdjęcia selfie oraz nagrania dwóch krótkich filmów z różnymi gestami.

Kolejnym krokiem jest przyłożenie e-dowodu do telefonu (przy włączonym NFC) z Androidem i iOS. Aplikacja odczyta dane z dokumentu i automatycznie je przetworzy. Przed finalizacją należy uzupełnić brakujące informacje we wniosku, zaakceptować umowy oraz potwierdzić chęć otworzenia rachunku w mBanku poprzez podanie kodu wysłanego w wiadomości SMS. Konto aktywowane w ten sposób jest dostępne natychmiast po zaakceptowaniu umowy.

Procedura otwarcia rachunku bankowego w mBanku odbywa się z wykorzystaniem tej samej technologii, która wykorzystywana jest w aplikacji eDO App - jednak nie jest wymagane jej posiadanie. Cała weryfikacja tożsamości odbywa się w aplikacji mBanku.