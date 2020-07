Pudełka z grami na PlayStation 5 zaprezentowane. To nie jest to, czego się spodziewałem

Niektórzy twierdzą, że nie jest to jeszcze ostateczny wygląd, ale czy Marvel publikowałby taki materiał graficzny nie dysponując finalną wersją? Trudno powiedzieć, lecz jeśli przypomnimy sobie dotychczasową politykę Sony oraz kolorystykę, jaką wykorzystano przy pierwszym publicznym pokazie PlayStation 5, to całość może nabierać sporo sensu. Sony polubiło biel do tego stopnia, że to właśnie ten kolor będzie barwą dominującą i charakterystyczną dla pudełek z grami dedykowanymi PlayStation 5.

Here’s your first look at the box art for "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales," coming to a store near you Holiday 2020. #BeGreater #BeYourself #MilesPS5 pic.twitter.com/x1e06hSs45

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 9, 2020