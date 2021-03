Kupił PS5 i przedstawił je żonie jako… router 5G, dbając o całą otoczkę wielkiej instalacji sprzętu

Bohater całej historii poinstruował pracownika Sony, by ten założył uniform z którego korzysta obsługa firmy odpowiedzialnej za instalację internetu. Co więcej — konsola została obklejona informacjami o kontakcie technicznym, by uśpić czujność żony. Ale jako że udokumentował całą sytuację, a później pochwalił się nią w mediach społecznościowych. A nie wierzę w to, że mógł być na tyle naiwny, że wybranka serca nie połapie się w całej sytuacji – zwłaszcza, kiedy o sprawie zrobiło się głośno w lokalnych kanałach social media.

Viralowa historia zdobywa internet — i jakkolwiek naiwna by nie była, trudno mi się było nie uśmiechnąć. Nie jest to pierwszy raz, gdy słyszymy że ktoś próbował wcisnąć do domu PlayStation 5 i zamaskować je przed mieszkańcami ukrywając, że to nowoczesna konsola do gier. Kilka miesięcy temu głośno było o innym mieszkańcu Azji, któremu udało się zdobyć sprzęt i przedstawił go wybrance serca jako odświeżacz powietrza (w w sumie – też pasuje). Ale gdy ta odkryła prawdę, musiał sprzedać konsolę. Mam nadzieję że za wkład w całe to przedstawienie, nowoczesny router 5G będzie mógł zostać ;-).

Źródło