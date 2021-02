CDPR będzie wstyd, jak zobaczy tę piękną konsolę z motywem Cyberpunk zrobioną przez fana

Edycje limitowane i specjalne dedykowane poszczególnym tytułom potrafią wyglądać doskonale. Zarówno te oficjalne, jak i nieoficjalne. Cyberpunk 2077 — pomijając wszystkie kontrowersje towarzyszące premierze samej gry — jest jednym z tych tytułów, które wydają się być idealnym tytułem do tworzenia edycji specjalnych. Firma od samego początku dość mocno poszła w estetykę i gadżety — czego efektem jest fantastyczny, moim zdaniem, limitowany OnePlus 8T w edycji cyberpunkowej. Niestety — konsole nie miały tyle szczęścia. Owszem, była edycja limtowana Xbox One X która wyglądała w porządku, ale zabrakło tam efektu wow. I jakkolwiek z PlayStation 4 byłoby mi nie po drodze — to muszę przyznać, że poniższy projekt zjada wspomnianego Xboksa na śniadanie. Szkoda tylko że to nie jest nic powszechnie dostępnego, a produkt wykonany przez pasjonata w domowym zaciszu.

PlayStation 4 Pro w edycji Cyberpunk 2077 wygląda przepięknie!

Własną konstrukcją pochwalił się użytkownik forum Reddit o nicku hewaxo. Przemalował i zmodyfikował on swoją konsolę PlayStation 4 Pro. Zadbał nie tylko o przemalowanie sprzętu i dodatki z tytułem gry naklejone na przednim panelu, ale też świecące gradientowe logo, no i wodne chłodzenie z napisem Samurai. Całość — nie oszukujmy się — nie wygląda jakoś wyjątkowo praktycznie, ale niewątpliwie jest to spektakularny projekt, który mimo iż wykonany chałupniczo, jest kilka poziomów wyżej niż oficjalna edycja limitowana.

Autor projektu nad swoją konstrukcją pracował kilka dobrych miesięcy — i cały projekt stopniowo opisywał na Twitterze, niestety — po hiszpańsku. Myślę jednak, że jest on zobrazowany na tyle odpowiednio, że każdy zainteresowany dzięki zdjęciom i pomocy internetowego słownika znajdzie tam wszystkie interesujące go informacje.