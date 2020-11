Smartfon z największą wyspą na aparaty – i to taką, która mnie nie razi

Trzeba przyznać, że OnePlus raz jeszcze solidnie przyłożył się do pracy nad edycją specjalną swojego urządzenia. W przeszłości firma udowodniła już kilkukrotnie, że zabierając się za takie sprzęty wie co robi — i tym razem też nie wyszła ze stylu. Sprzęt prezentuje się świetnie — no i to pierwsze urządzenie w którym gigantyczne wyspy na aparaty nie są problemem, bo postanowiono uczynić z nich element designu smartfona. Choć nie ma co ukrywać, że najlepiej mu w ciemności i odpowiednim oświetleniu.