Teraz trochę żałuję, że wolałem PlayStation 3 od Xboksa 360

Wciąż się łudzę, że po zamknięciu cyfrowych sklepów, Sony zapowie wsparcie starych gier na nowej konsoli

PlayStation 3 nie stoi już na co dzień pod moim telewizorem, ale to jedna z tych konsol, którą regularnie do niego podłączam. Mam na niej dziesiątki, a może nawet i setki, zakupionych gier. Przez lata PS3 było moją główną platformą — w promocjach kupowałem mniejsze i większe tytuły. Te najnowsze i te kapkę starsze — nie zapominajcie, że można tam było bez problemu odpalić gry z pierwszego PlayStation na płytach, a i w PlayStation Store ich nie brakowało. Ba! Były nawet gry z PlayStation 2 (fizyczne wydania działały wyłącznie na pierwszych wersjach konsoli, później wsparcie to zostało odjęte) — choć tutaj wybór był znacznie mniejszy. I nie ukrywam, że w ostatnich latach to właśnie one były głównym powodem podłączania leciwego sprzętu — szybka partyjka w Fighting Force czy Katamari Damacy tam były najłatwiejsze. Bo choć wciąż mam szaraka i czarnulkę, jak pieszczotliwie zwykło nazywać się PlayStation i PS2, to z ich podłączaniem jest dużo więcej zabawy. Bez specjalnych przejściówek nie mam jak podłączyć ich do telewizora, w których jedynym złączem jest HDMI. I chciałbym, naprawdę chciałbym wierzyć w to, że w dniu odcięciu sklepów od starych konsol, Sony ogłosi wielki retro abonament PlayStation Now (wraz z jego wejściem do polski) i wsparcie klasyków na PlayStation 5.

Dwie generacje konsol temu posiadałem obie konsole. I choć Xbox 360 stał tuż obok PlayStation 3, to mógł liczyć na dużo mniej uwagi z mojej strony. Teraz, z perspektywy czasu, kapkę żałuję — no i zdecydowanie bardziej doceniam podejście Microsoftu pozwalającego bez żadnych problemów odpalać setki gier z X360, a nawet pierwszego Xboksa, na swoich nowszych konsolach. Prawda jest jednak taka, że tych wszystkich klasyków z PlayStation i tak bym tam nigdy nie kupił, bo najzwyczajniej w świecie ich nie ma na żadnej platformie Microsoftu. Z grami Xboksa 360 sprawy wyglądają już o niebo lepiej – i po zakupie Xbox Series X do kilku klasyków wróciłem z uśmiechem, odnajdując je w mojej bibliotece. Bardziej jednak chodzi o samo podejście Sony, które ostatnio ciągle igra z ogniem. Jak nie odcinając sklepiki od starszych konsol, to… potencjalnie kompletnie uśmiercając (nieprzerobione) konsole, gdy rozładuje się bateria na płycie głównej. Japoński gigant wciąż nie skomentował tej informacji, ale prawda jest taka że napływa ona z tylu źródeł, że traktuję ją jako pewnik. Dlatego w tej generacji role się u mnie odwracają i to PlayStation będzie konsolą głównie do gier na wyłączność. Hasło #4ThePlayers słabo się starzeje.

To co, może chociaż jakaś giga wyprzedaż na pożegnanie?