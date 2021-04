PlayStation 3 nie miało na rynku łatwo. Z jednej strony konkurent w postaci Xboksa 360 radził sobie świetnie, dodatkowo zdobywając miliony nowych użytkowników dzięki ogromnemu sukcesowi kontrolera ruchowego Kinect. Jednocześnie dość skomplikowana architektura procesora Cell, w jaką wyposażone było PlayStation 3 sprawiało, że pisanie na ten sprzęt gier było trudniejsze niż na Xboksa 360 – a finalne efekty przemawiały na korzyść konsoli Microsoftu. Kiedy jednak za produkcję brały się firmy podległe Sony, dostawaliśmy prawdziwe perełki, które na stałe zapisały się na kartach elektronicznej rozrywki i przemawiały za tym, by kupić japońską konsolę.

W poniższym zestawieniu znajdziecie nie tylko tytuły na wyłączność PlayStation 3, ale również produkcje, które ukazały się na konkurencyjnych platformach.

Oto nasz ranking gier na PS3

The Last of Us

Był taki czas kiedy myślałem, że zdolna ekipa Naughty Dog potrafi już robić tylko kolejne odsłony Uncharted. Ale później zaskoczyli mnie The Last of Us, apokaliptyczną opowieścią najwyższych lotów. Sam nie wiem co jest tu lepsze – mechanika, oprawa czy może opowieść, która wciąga i trzyma za serce od początku do samego końca. Świat nawiedziła śmiertelna epidemia, która zmienia ludzi w potwory – trochę jak zombie, bo to hybryda z grzybem. Z „klikaczami” będą musieli się zmierzyć Joel i młoda Ellie – dziewczynka odporna na straszliwą epidemię. Jeśli szukacie w grach nie tylko akcji, ale również uczuć, czy też na przykład ojcowskich relacji, zakochacie się w tym tytule.

Grand Theft Auto IV

Choć moją ulubioną odsłoną serii Grand Theft Auto jest “zwykła” trójka, to doskonale pamiętam kiedy po pierwszym włączeniu GTA IV oczy wyszły mi z orbit. Kapitalnie opowiedziane i zrealizowane przygody imigranta – Nico Bellika, który chce spełnić typowy amerykański sen o spokojnym życiu w dostatku. Okazuje się jednak, że jedyną drogą do osiągnięcia celu jest gangsterka, w której kierowany przez nas bohater jest po prostu dobry. Zdecydowanie jedna z najlepszych gier w historii.

Grand Theft Auto V

Kiedy już zaliczycie Grand Theft Auto IV, od razu zabierzcie się za GTA V. Nie jest to oczywiście kontynuacja, ale jeśli chodzi o pomysł i wykonanie – Rockstar ponownie przeszedł sam siebie. Piątka jest zdecydowanie większa, chociażby dlatego, że przyjdzie nam sterować aż trzema bohaterami, których losy już na początku zaczynają się splatać. W GTA IV żyliśmy w Liberty City, tym razem przyjdzie nam odwiedzić San Andreas oraz jego okolice, choć ponownie będziemy wieść gangsterskie życie na najwyższych obrotach. Ogromną zmianą było wprowadzenie naprawdę rozbudowanego trybu rozgrywek sieciowych o nazwie GTA Online. Kolejna niesamowita gra, której nie można ominąć mając konsolę PlayStation 3.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Przełom w sieciowych strzelankach na konsole i choć większość z Was pewnie ograła ten tytuł na PC, na PS3 nic nie tracił ze swojej mocy – zarówno w singlu jak i trybach wieloosobowych. Współczesne pole walki jest dziś uważane wręcz za kultowe, podobnie jak część fabularnych opowieści z głównego wątku Modern Warfare. Rosyjscy, czy raczej radzieccy nacjonaliści chcą przywrócić potęgę Związku Radzieckiego, a naszym zadaniem jest do tego nie doprowadzić. Jakby tego było mało, pojawia się również wróg na Bliskim Wschodzie. Jedna z najlepszych strzelanek typu FPS w historii elektronicznej rozrywki.

Uncharted 2: Pośród złodziei

Druga, a przez wielu uważana za najlepszą część przygód Nathana Drake’a. To, co ograniczało w jedynce, zostało zażegnane, a gra otrzymała niesamowitą jak na tamte czasy oprawę. Do tego świetnie, mocno filmowo poprowadzona opowieść sprawiały, że ciężko było odróżnić Uncharted 2 od klasycznego kinowego filmu. To również tu po raz pierwszy w serii pojawiły się tryby wieloosobowe – może nie idealne, ale na pewno ważne dla dalszych losów tego sposobu grania w Uncharted. Zdecydowanie warto nadrobić wszystkie odsłony, jednak to właśnie dwójka jest moją ulubioną częścią.

God of War III

Jedna z najciekawszych serii na PlayStation, która przez lata pokazywała, że kolejna odsłona może być jeszcze mocniejsza, większa, lepsza i dopakowana akcją. Kratos również w trzeciej dużej części swoich przygód nie przebiera w środkach i kosi wszystko (oraz wszystkich), których spotyka na swojej drodze. Doskonale pamiętam jak właśnie na tej odsłonie seria przeskoczyła na nową generację konsol i zbierałem szczękę z podłogi widząc jak ta gra wygląda. Dziś też potrafi zrobić wrażenie.

Batman: Arkham City

Batman Arkham Asylum od Rockstedy było świetne i chyba nikt nie spodziewał się, że można zrobić grę o Batmanie jeszcze lepiej. Tymczasem twórcy dali namiastkę otwartego świata i możliwość przemieszczania się po mieście, a nie tylko w ciasnych korytarzach zamkniętej placówki. Wyszło niesamowicie i zdecydowanie warto się z tym tytułem zapoznać. Szczególnie, że Batman ma w nim niewiele czasu na powstrzymanie tajemniczego Protokołu 10. Czy raczej Wy macie niewiele czasu.

Street Fighter IV

Street Fighter żyje od wielu lat i mało kto spodziewał się, że przejście bijatyki w graficzny trzeci wymiar wyjdzie jej na dobre (szczególnie pamiętając kiepskie trójwymiarowe Street Fighter EX). Jednak czwórka dała tylko graficzny trzeci wymiar, sama rozgrywka toczy się tylko w dwóch. Niesamowita jak na tamte czasy oprawa graficzna wciąż się broni, a e-sportowa popularność SFIV świadczy o tym, że to bardzo udana odsłona tej niezwykle popularnej bijatyki.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Hideo Kojima zawsze jest w formie, co potwierdza również przesycony filmikami przerywnikowymi Metal Gear Solid 4. Jak zwykle w grach Kojimy pełno tu specyficznego japońskiego poczucia humoru, jednocześnie sama opowieść to typowa kinowa historia z ciekawymi twistami i odpowiednim patosem. Ciężko było inaczej pokazać starcie Philanthropy z Patriotami. Niesamowita gra, swego czasu również pokaz możliwości graficznych konsoli PlayStation 3.

Red Dead Redemption

Niedawno pisałem recenzję Red Dead Redemption 2, którego pierwsze Red Dead Redemption jest fabularną kontynuacją. Wiem, zakręcone, a i RDR nie był pierwszą grą z serii. Jednak do rzeczy – Red Dead Redemption to opowieść o Johnie Marstonie, który walczy o utraconą rodzinę, jednocześnie stawiając czoła niebezpieczeństwom Dzikiego Zachodu. Niesamowity klimat westernu, świetny system jazdy konnej, kapitalne widoki i oprawa graficzna, która w czasach premiery gry rzucała na kolana. Pozycja obowiązkowa zarówno dla fanów serii Grand Theft Auto jak i westernów. Rockstar nie robi słabych gier i Red Dead Redemption jest tego doskonałym przykładem.

Heavy Rain

David Cage przez jednych jest uwielbiany, przez innych nienawidzony. Trzeba jednak przyznać, że jego gry przygodowy mają swoje wierne grono fanów, którzy cieszą się na każdą kolejną zapowiedź. Heavy Rain był grą pod wieloma względami przełomową — i choć obecnie nie robi już TAK WIELKIEGO wrażenia jak w dniu premiery, a fabuła o szukaniu zabójcy origami pełna jest luk… ale wciąż jest grą co najmniej wartą poznania. Jeżeli szukacie trzymającej w napięciu opowieści która nie będzie wymagała za dużo zręczności (no chyba że przy sekwencjach quick time event ;), to warto się zainteresować!

Podróż

Podróż od thatgamecompany to jedna z najbardziej niezwykłych gier wideo z jakimi miałem kiedykolwiek do czynienia. Niezwykła opowieść o… tytułowej podróży. Tym co wyróżnia grę jest niewątpliwie anonimowy kontakt z innymi graczami, którzy będą nam towarzyszyć podczas zabawy. Proste interakcje, przepiękne światy, urzekająca muzyka. Ponadczasowe dzieło, które nawet przy którymś z kolei przejściu potrafi wzbudzać od groma emocji!

Assassin’s Creed 2

Pierwszy Assassin’s Creed był początkiem wielkiej serii, która po dziś dzień jest jedną z największych i najpopularniejszych marek w świecie gier wideo. Ale tak naprawdę to Assassin’s Creed 2 jest tą grą, która pokazała jej potencjał. Przygody Ezio zabierają nas we wspaniałą podróż kilkaset lat wstecz, oferując kilkadziesiąt godzin doskonałej zabawy. Przemyślana, wciągająca, po latach — nadal mająca „to coś”, co nie pozwala się od niej oderwać!

Wipeout HD

Futurystyczne wyścigi statków podsycane elektroniczną muzyką to seria od początku związana z konsolami Sony. Wipeout HD (z fantastycznym dodatkiem Fury!) to ponadczasowa gra zręcznościowa, która naście lat później jest równie miodna co na starcie. W pojedynkę i rywalizacji ze znajomymi. Zdecydowanie nasze ulubione wyścigi typu arcade, jakie można znaleźć w bibliotece PlayStation 3!

Critter Crunch

Jeżeli lubicie gry typu „połącz trzy”, przy Critter Crunch poczujecie się jak w domu. Zasadnicza różnica jest jednak taka, że próżno tu szukać cienia mikropłatności. Zamiast tego są znane mechaniki, przeurocza oprawa, kilka trybów zabawy (w tym multiplayer – lokalny i sieciowy!) oraz ogromnie dużo frajdy skąpanej w banalnie prostej mechanice. Gra przez lata zgarnęła wiele nagród i po dziś dzień wymieniana jest jako jedna z tych, obok których żaden posiadacz konsoli nie powinien przejść obojętnie. Uwaga: tytuł dostępny wyłącznie w wersji cyfrowej!

Tokyo Jungle

Tokyo Jungle to niezwykła gra survivalowa, w której wcielimy się w… bohaterskiego psa rasy Pomeranian. Po wielkim katakliźmie który spotkał stolicę Japonii będziemy walczyć o przetrwanie, starając się oszukać prawidła natury i nie stając się pożywieniem dla wygłodniałych, silniejszych od nas, stworzeń. Im dalej w las – tym zabawa staje się bardziej rozbudowana, a my mamy szansę odkryć co doprowadziło metropolię do takiego stanu. Uwaga: tytuł dostępny wyłącznie w wersji cyfrowej!

Oddworld: Munch’s Oddysee HD

Tytuł jest co prawda remasterem produkcji z pierwszego Xboksa, ale jaką! Kto jest fanem serii Oddworld ten wie, na co stać twórców. Oni nigdy nie zawodzą i nie miewają gorszych dni, a każda ich gra to po prostu mała perełka. Munch’s Oddysee HD to delikatnie odświeżona wersja przygód uroczego bohatera, pełna niebezpieczeństw i fenomenalnych zagadek do rozwiązania. A kiedy już jesteśmy przy Oddworld, to warto także pamiętać o kolejnym doskonałym remasterze którego doczekało się PlayStation 3, a mianowicie Oddworld: Stranger’s Wrath. Uwaga: tytuł dostępny wyłącznie w wersji cyfrowej!

Datura

Datura to gra, która nigdy nie doczekała się średnich ocen — i w pełni to popieram, na starcie zaznaczając, że nie jest to najlepsza gra jaką możecie spotkać na tej platformie. Ale trafia na tę listę nie bez powodu, bowiem jak na krótką grę eksploracyjną z perspektywy pierwszej osoby jest to jedna z najwybitniejszych produkcji pod kątem klimatu. Tajemnicza, pełna niewiadomych i… po prostu inna. Oferująca coś, czego próżno było szukać u konkurencji. Uwaga: tytuł dostępny wyłącznie w wersji cyfrowej!

Galaga Legions DX

Galaga to klasyka gier wideo — a Galaga Legions od lat pozostaje jednym z najlepszych wcieleń tej gry. Naszym zadaniem jest, jak zwykle, pokonanie wszystkich przeciwników — i to możliwie w jak najlepszym stylu. Doskonała oprawa audiowizualna i ponadczasowa rozgrywka składają się na zestaw idealny. Jeżeli szukacie gry która nigdy się nie nudzi i dostarcza od groma frajdy — oto ona! Uwaga: tytuł dostępny wyłącznie w wersji cyfrowej!

Klasyczne gry z pierwszego PlayStation w PlayStation Network

Osobną kategorią na którą warto zwrócić uwagę są także gry z pierwszego PlayStation które zakupione w PlayStation Store możemy uruchomić na trzech konsolach: PlayStation 3, PlayStation Portable oraz PS Vita. Po odcięciu tych sprzętów od cyfrowych zakupów – ich zakup nie będzie możliwy, a to najtańszy sposób by legalnie zakupić zestaw fantastycznych klasyków. Które gry z pierwszego PlayStation warto zakupić nim zniknie taka możliwość?