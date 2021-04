PlayStation Plus: maj 2021 – wiemy jakie gry będą dostępne w abonamencie

Nie wiadomo nawet kiedy minął kwiecień — a tu już PlayStation zapowiada kolejną porcję gier dla abonentów PlayStation Plus. Już czwartego maja w ofercie pojawią się trzy nowe gry — dwie jeszcze z PlayStation 4, jedna dostępna wyłącznie na konsolę nowej generacji.

PlayStation Plus – maj 2021. Jakie gry trafią do abonentów usługi?

Największym — a zarazem najpopularniejszym — z tytułów w nadchodzącym miesiącu niewątpliwie jest Battlefield V. Uwielbiana strzelanina od DICE ma już swoje lata (debiutowała w 2018 roku), ale tamtejsze zmagania w realiach Drugiej Wojny Światowej wciąż potrafią przyciągnąć przed ekrany i zaserwować tonę frajdy wszystkim miłośnikom strzelanin z perspektywy pierwszej osoby. Zwłaszcza online.

Drugim z tytułów dostępnych jest Stranded Deep. Survivalowa opowieść ze zmaganiami rozbitka samolotu sama w sobie jest świetną opowieścią, ale też dostarcza sporo przygód. Ocean jest malowniczy, owszem, gdy oglądamy go z perspektywy plażowicza w słoneczny dzień. Jak się okazuje, bycie rozbitkiem nie jest wcale takie kolorowe — tym bardziej że non-stop dokucza nam głód i pragnienie, a wszystko to co nas otacza stanowi potencjalne zagrożenie.

Ostatnią z gier jest Wreckfest: Drive Hard, Die Last. Najnowsza gra twórcy FlatOuta, to prawdziwa rozwałka z samochodami w roli głównej. Wyścig, rozwałka, ulepszanie samochodu i kolejne starcia. Survival w nieco innej odsłonie niż w powyższych tytułach. Zapowiada się intrygująco, a mocną kartą przetargową gry niewątpliwie pozostaje kwestia trybu sieciowego który wspierać będzie nawet 24 graczy jednocześnie. W odpowiedniej ekipie Wreckfest: Drive Hard, Die Last może okazać się imprezowym hitem, od którego nie będzie się dało oderwać.

Wszystkie gry mają trafić do usługi już w przyszłym tygodniu. Jeżeli nie mieliście jeszcze czasu / okazji pobrać oferty kwietniowej, to warto się pospieszyć — a nawet jeżeli nie pobrać (przecież miejsce na PlayStation 5 nie jest z gumy, rozumiem), to chociaż „odhaczyć” je w sklepiku.