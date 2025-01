Przyszłość rosyjskiej energetyki. Niecodzienna elektrownia ogłasza sukces

Rosyjska pływająca elektrownia jądrowa, znana jako Akademik Łomonosow, stała się symbolem innowacji w dziedzinie energetyki. Pierwsza na świecie seryjnie produkowana jednostka tego typu od pięciu lat dostarcza energię elektryczną i cieplną w odległych rejonach Czukockiego Okręgu Autonomicznego. Projekt, realizowany przez Rosatom, otwiera nowe możliwości dla zasilania trudno dostępnych obszarów oraz staje się wzorem dla przyszłych rozwiązań w energetyce.

Pływająca elektrownia jądrowa kończy pierwszy cykl

Od początku swojej działalności pływająca elektrownia wygenerowała ponad miliard kilowatogodzin energii. W 2024 roku jednostka osiągnęła roczną produkcję na poziomie 250 tysięcy MWh, dwukrotnie przekraczając wyniki z 2020 roku. To dowód na coraz większe znaczenie tego rodzaju rozwiązań w zaspokajaniu potrzeb energetycznych odizolowanych społeczności.

W ostatnich miesiącach zakończono pierwszy cykl paliwowy reaktorów, a zużyte paliwo zostało bezpiecznie usunięte i przetransportowane do zakładów w Murmańsku i Majaku w celu ponownej obróbki. Cały proces, dokumentowany przez Rosatom, ukazuje zaawansowaną technologię i dbałość o bezpieczeństwo.

Pływająca elektrownia jądrowa, mierząca 144 metry długości i 30 metrów szerokości, jest wyposażona w dwa reaktory KLT-40S, zaprojektowane na wzór tych stosowanych na lodołamaczach. Każdy z reaktorów wytwarza 150 MW mocy cieplnej, co pozwala dostarczać 70 MW energii elektrycznej. Takie możliwości techniczne umożliwiają zaspokojenie potrzeb energetycznych miast o populacji do 100 tysięcy osób.

Od 2019 roku Akademik Łomonosow zasila sieć Czaun-Bilibińskiego węzła energetycznego, odpowiadając za ponad 60% zużycia energii w regionie. Dodatkowo, ciepło odpadowe z reaktorów wykorzystywane jest do ogrzewania oraz uzdatniania wody, co zwiększa efektywność energetyczną jednostki.

Planuje się, że Akademik będzie pracować przez ok. 40 lat. Pręty paliwowe mają być wymieniane co trzy lata. Co dwanaście lat jednostka ma być odholowywana do stoczni macierzystej w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego.

Grafika: Rosatom