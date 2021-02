Przygotuj się do gry podczas Tygodnia gamingu w x-komie

Tydzień gamingu z rabatami do 33%

Gracze kompletując sprzęt gamingowy zwracają uwagę przede wszystkim na komputer i podzespoły w nim zamontowane. Jednak należy pamiętać, że o wygodzie grania decyduje także wiele innych elementów. Chodzi tu między innymi o monitor, czy słuchawki, ale oczywiście także biurko oraz fotel. Oferta Tydzień gamingu w x-komie została skomponowana w taki sposób, aby zawierała w sobie wszystkie sprzęty i akcesoria, które sprawiają, że rozgrywka jest wciągająca i komfortowa. Rabaty na jakie można liczyć w tej edycji promocji wynoszą do 33%. Oto kilka przykładowych produktów z tej promocji:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: ready2play i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje 17.02.2021 roku do 23.02.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź szczegóły promocji na stronie x-kom

Tydzień Komponentów z rabatami do 31%

Tydzień gamingu to nie jedyna trwająca promocja w x-komie. Oprócz tego skorzystać możecie także z oferty Tydzień Komponentów, gdzie rabaty sięgają 31%. Wśród produktów objętych promocją znalazły się doskonałej jakości procesory, karty graficzne, płyty główne, obudowy komputerowe czy dyski SSD. Jest to zatem doskonała okazja, żeby zadbać o wnętrze swojego komputera. W asortymencie pojawiły się także produkty pochodzące z outletu, czyli takie, które są pełnowartościowymi produktami na gwarancji, tylko po prostu pochodzą ze zwrotów. Poniżej zebraliśmy kilka przykładów komponentów, które znalazły się w promocji:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: komponenty i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 15.02.2021 roku do 21.02.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Szczegóły promocji znajdziesz na stronie Tygodnia komponentów