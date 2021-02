Smartfon ładowany słońcem? Może pomogą w tym przeźroczyste panele

Zobacz też: Wybieramy smartfony z najlepszą baterią. Te urządzenia nie proszę co chwila o ładowarkę

Przeźroczyste panele słoneczne mogą okazać się ciekawym rozwiązaniem także dla… smartfonów?

Koreańskim naukowcom udało się opracować panele słoneczne które są zupełnie przeźroczyste. Pozwoliła na to kombinacja półprzewodników z tlenku niklu i dwutlenku tytanu. Brzmi futurystycznie — owszem. I choć panele słoneczne są wykorzystywane na co dzień na całym świecie, to jeszcze nie widzieliśmy ich w takiej konfiguracji. Jeżeli technologię te uda się odpowiednio zminimalizować i dostosować do standardów skrywanych w kieszeniach urządzeń, można się rozmarzyć że… smartfony będą mogły „ładować się same”. Póki co to bardzo życzeniowa wizja, ale kto wie – może za kilka lat takie rozwiązanie faktycznie ma szansę trafić do niewielkich urządzeń elektronicznych.

Nawet jeżeli takie rozwiązanie faktycznie udałoby się zaimplementować, to raczej miałoby ono nikłe szanse, by stać się podstawowym zasilaniem. Ale przyznam, że jako użytkownik liczący się z każdym procentem baterii podczas wyjazdów (smartfon jest moim portfelem, mapą, boarding passem do samolotu, a nierzadko też kluczem do noclegu) — z otwartymi ramionami powitałbym takie wsparcie. I tak – nie ruszam się wówczas bez power banka, ale zawsze dodatkowe wsparcie byłoby miłym dodatkiem. Może wówczas nie bałbym się uruchamiać mobilnych gier będąc w drodze ;-)

