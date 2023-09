Przerwa w działaniu usług i płatności kartą dla klientów mBanku

Takie przerwy zdarzają się w bankach dość regularnie, a ta nie jest żadnym wyjątkiem. Według mBanku, zapowiedziana na ten weekend przerwa techniczna jest częścią prac konserwacyjnych mających na celu utrzymanie i ulepszenie systemu bankowego. Warto zaznaczyć, że rzadko zdarza się, by w trakcie prac technicznych niedostępne były płatności kartą, a że przerwa w dostępie do usług potrwa kilka godzin, warto zorientować się, kiedy dokładnie konkretne usługi nie będą dostępne:

Karty nie działają w mBanku - dlaczego?

W godzinach od 2:10 do 8:00 w nocy nie będzie możliwe dokonywanie płatności kartą ani wypłacanie gotówki z bankomatów. Ponadto, między 2:10 a 9:40 nie będzie można dokonywać płatności kartą online. W okresie od 2:10 do 9:40 nie będzie można zalogować się na swoje konto za pośrednictwem serwisu internetowego ani aplikacji mobilnej mBanku. W tym czasie nie będzie również możliwe składanie żadnych wniosków.23 września, między 6:45 a 12:00, nie będzie możliwe zalogowanie się do eMaklera, mInwestora ani maklerskich aplikacji mobilnych.

Jeśli jesteś klientem mBanku i planujesz ważne transakcje w ten weekend, zalecamy zlecenie ich wcześniej, aby uniknąć niedogodności związanych z przerwą techniczną. Ponadto, jeśli potrzebujesz gotówki, najlepiej jest ją wypłacić przed rozpoczęciem przerwy. W trakcie przerwy technicznej nie będzie dostępu do danych związanych z Twoim kontem bankowym za pośrednictwem mLinii, co oznacza, że nie będzie można dokonywać żadnych operacji na koncie.

mBank informuje, że nadchodząca przerwa techniczna, która odbędzie się z 23 na 24 września br., będzie miała wpływ nie tylko na klientów indywidualnych, ale także na klientów korporacyjnych oraz przedsiębiorstwa z obszaru MSP (Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).

W godzinach od 2:10 do 8:00 rano karty płatnicze dla klientów korporacyjnych i MSP nie będą działały. To oznacza, że nie będzie można dokonywać płatności kartą ani wypłacać gotówki z bankomatów w tym okresie. Dodatkowo, w godzinach od 2:10 do 9:40 nie będzie można dokonywać płatności kartą online.