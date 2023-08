ING nie działa? Spokojnie, to tylko awaria

Nie możecie się zalogować do aplikacji i bankowości internetowej ING Bank Śląski? Nie jesteście sami. Instytucja mierzy się z awarią, która sprawiła, że klienci nie mają dostępu do swoich konta bankowych.

Bankowość elektroniczna ma to do siebie, że nie zawsze działa perfekcyjnie. W ostatnim czasie coraz częściejprzekonują się o tym klienci polskich banków, którzy do swoich kont zaglądają z poziomu aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej. Awaria, choć sporadyczne, skutecznie utrudniają sprawdzenie stanu konta, wykonywanie operacji, czy potwierdzanie transakcji np. kartą debetową, kredytową, czy za pomocą BLIKA. Z problemami mierzą się teraz klienci ING Banku Śląskiego, którzy nie mają dostępu do aplikacji na iOS i Androida, ani nie mogą zalogować się do konta przez stronę internetową

ING nie działa. Awaria banku. Utrudniony dostęp do aplikacji mobilnej i bankowości internetowej

Pierwsze sygnały o problemach z dostępem do ING zaczęły pojawiać się w okolicach godziny 13:00 - tak wynika ze zgłoszeń w serwisie Downdetector. W chwili publikacji tekstu było już ponad 2000 zgłoszeń i stale ich przybywa.

ING jest świadome istniejących problemów z działaniem aplikacji mobilnej i bankowości internetowej, jednak na tę chwilę nie zdradza szczegółów związanych z awarią. W mediach społecznościowych banku jest jedynie informacja o trwających pracach nad rozwiązaniem problemów i odrobinę cierpliwości. Gdy wszystkie systemy wrócą do normalności, zaktualizujemy tekst.