Ogólnie w IV kwartale 2020 roku przeniesiono 377 133 numerów, najwięcej w październiku – 129 208, w grudniu – 127 102 i w listopadzie – 120 823 numery.

Przenoszenie numerów w IV kwartale 2020 roku – „Wielka czwórka”

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w IV kwartale 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 84358 98487 14129 Play 129622 74014 -55608 Plus 73507 80735 7228 T-Mobile 69805 64640 -5165

Wśród największych operatorów komórkowych w ostatnim kwartale bilans dwóch z nich zamknął się na plusie, dwóch na minusie w ujęciu netto. W wyniku przenoszenia numerów Orange Polska zyskał ponad 14 tys. nowych użytkowników kart SIM, a Polkomtel (operator sieci Plus) ponad 7 tys. Straciły P4 (operator sieci Play), z puli którego odeszło ponad 55 tys. numerów i T-Mobile, który stracił ponad 5 tys. numerów.

Przenoszenie numerów w IV kwartale 2020 roku – operatorzy wirtualni

Jeśli chodzi o operatorów wirtualnych większych zmian nie odnotowano w IV kwartale. Nadal rządzi i dzieli tutaj Premium Mobile z najlepszym bilansem. Nowością w naszym zestawieniu jest pojawienie się w nim UPC Polska, który to zaczął przejmować od konkurencji znaczącą liczbę numerów.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w IV kwartale 2020 roku/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 5617 5288 -329 Multimedia Polska S.A. 504 1812 1308 INEA 128 687 559 Vectra S.A. 175 3699 3524 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 842 3911 3069 VikingCo Poland Sp. z o. o. 732 4031 3299 Netia S.A 1190 5454 4264 Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) 1021 0 -1021 Razem Netia 3243 Lycamobile 1038 333 -705 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 747 3770 3023 OTVARTA Sp. z o.o. 439 4323 3884 PREMIUM MOBILE S.A. 5594 18874 13280 UPC Polska 132 4597 4465

Przenoszenie numerów w 2020 roku – „wielka czwórka”

Przechodzimy już do podsumowania całego 2020 roku. Jednak aby zobrazować zmiany u wszystkich operatorów z „wielkiej czwórki” w tym roku, zerknijmy najpierw na podsumowanie 2019 roku.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2019 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 427930 368635 -59295 Play 526673 332660 -194013 Plus 273327 381083 107756 T-Mobile 305250 283425 -21825

2019 rok jedynie Plus zakończył z dodatnim bilansem i to z ponad 100 tys. numerów, T-Mobile na drugim miejscu na minusie ponad 20 tys. numerów, dalej mieliśmy Orange z prawie 60 tys. numerów, no i Play na końcu – prawie 200 tys. numerów (średnio 50 tys. na kwartał tracili).

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 314878 361403 46525 Play 504256 255331 -248925 Plus 256883 329796 72913 T-Mobile 259541 220732 -38809

2020 rok z kolei przynosi jedną znaczącą zmianę, otóż Orange całkowicie odwrócił swój bilans i prawie 60 tys. numerów na minusie zamienił na prawie 50 tys. na plusie. Najlepszy jednak bilans ma nadal Plus – ponad 70 tys. numerów na plusie, T-Mobile niemal podwoił stratę z roku 2019, a Play dobił już do ćwierć miliona numerów na minusie. Tym samy jeszcze pogorszył swój kiepski wynik z 2019 roku o ponad 50 tys. numerów.

Źródło: UKE.