Przez pierwsze 3 miesiące 2021 roku, klienci przenieśli ponad 400 tys. numerów pomiędzy operatorami. Co ciekawe, najwięcej przeniesiono ich w najkrótszym miesiącu w lutym – 142 tys., z kolei w styczniu było to 135 tys., a w marcu najmniej, bo 122 tys.

Przenoszenie numerów (operatorzy infrastrukturalni) – podsumowanie 2020 roku

Dla porównania i „złapania” jakiegoś punktu odniesienia sprawdźmy jeszcze jak przenoszenie numerów wyglądało w całym 2020 roku.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 314878 361403 46525 Play 504256 255331 -248925 Plus 256883 329796 72913 T-Mobile 259541 220732 -38809

Bez wątpienia to był najlepszy rok dla Plusa, który w 2020 roku przyjął od konkurencji łącznie prawie 330 tys., a oddał ćwierć miliona, co dało mu dodatni bilans na poziomie prawie 73 tys. numerów. Na drugim miejscu był Orange z prawie 50 tys. numerów na plusie, T-Mobile zamykał podium, ale już z ujemnym bilansem – 40 tyś. numerów, a na ostatnim miejscu Play z prawie ćwierć miliona numerów na minusie.

Przenoszenie numerów (operatorzy infrastrukturalni) – I kwartał 2021 roku

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2021 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 89642 120412 30770 Play 129230 76278 -52952 Plus 95741 77272 -18469 T-Mobile 69817 66983 -2834

Początek bieżącego roku przyniósł nam zmianę lidera, którym został Orange, który to w zasadzie jako jedyny operator zakończył go z dodatnim bilansem ponad 30 tys. numerów. Dotychczasowy lider Plus po raz pierwszy od wielu kwartałów zaliczył bilans ujemny na poziomie 18 tys. numerów, T-Mobile tradycyjnie zamyka podium z wynikiem prawie 3 tyś. numerów na minusie i również niestety tradycyjnie Play kończy kwartał z ponad 50 tys. numerów na minusie. Taki stan rzeczy, jeśli chodzi o Play utrzymuje się od prawie półtora roku, kiedy to średnia kwartalna dla tego operatora wynosiła właśnie 50 tys. na minusie.

Przenoszenie numerów (operatorzy wirtualni) – IV kwartał 2020 roku

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w IV kwartale 2020 roku/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 5617 5288 -329 Multimedia Polska S.A. 504 1812 1308 INEA 128 687 559 Vectra S.A. 175 3699 3524 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 842 3911 3069 VikingCo Poland Sp. z o. o. 732 4031 3299 Netia S.A 1190 5454 4264 Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) 1021 0 -1021 Razem Netia 3243 Lycamobile 1038 333 -705 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 747 3770 3023 OTVARTA Sp. z o.o. 439 4323 3884 PREMIUM MOBILE S.A. 5594 18874 13280 UPC Polska 132 4597 4465

Jeśli chodzi o operatorów wirtualnych, bezsprzecznym liderem w przenoszeniu numerów od wielu lat jest Premium Mobile ze średnią kwartalną na poziomie około 10 tys. numerów na plusie. Nie inaczej było w ostatnim kwartale 2020 roku, który zakończyli z wynikiem ponad 13 tys. numerów na plusie.

Przenoszenie numerów (operatorzy wirtualni) – I kwartał 2021 roku

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w I kwartale 2021 roku/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 4885 6156 1271 Multimedia Polska S.A. 532 1470 938 INEA 151 882 731 Vectra S.A. 215 3626 3411 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 881 2580 1699 VikingCo Poland Sp. z o. o. 650 4359 3709 Netia S.A 1033 4217 3184 Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) 4 0 -4 Razem Netia 3180 Lycamobile 980 589 -391 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 727 3778 3051 OTVARTA Sp. z o.o. 453 4351 3898 PREMIUM MOBILE S.A. 5315 18513 13198 UPC Polska 135 7013 6878

W I kwartale 2021 roku Premium Mobile utrzymuje podobny wynik 13 tys. numerów na plusie. Na drugim miejscu z kolei mamy już wyraźnie UPC z dodatnim bilansem prawie 7 tys. numerów, a podium jeśli chodzi o operatorów wirtualnych zamyka operator Otvarta.

