Wreszcie można przelać żappsy znajomemu, cyfrowa waluta na hot-doga

Przelej żappsy znajomemu

W większych miastach sklepy Żabka są niemal na każdym rogu i cieszą się sporą popularnością, podobnie jak i aplikacja mobilna, która pozwala zbierać cyfrowe monety, tzw. Żappsy. Do tej pory działały one tylko na zasadzie programu lojalnościowego. Osoba posiadająca punkty przypisane do swojego konta mogła je wydać na promocyjne produkty w aplikacji. W najnowszej wersji aplikacji pojawiła się jednak nowa funkcja, która pozwala się punktami podzielić ze znajomymi. Jeśli zatem nie macie na co wydać swoich żappsów, które wkrótce stracą ważność to możecie komuś zafundować kawę albo hot-doga.

Wystarczy zainstalować najnowszą wersję aplikacji i przejść do zakładki Moje żappsy, gdzie pojawił się przycisk "Przelej żappsy". Cyfrowe monety można przelać dowolnej osobie, która korzysta z aplikacji i ma zarejestrowane konto. Limit dzienny dla takiej transakcji to 1200 żappsów, nie są to więc jakieś niebagatelne kwoty, ale do tej pory nie kojarzę programu lojalnościowego, który pozwalałby na dzielenie się swoimi punktami. To spory plus dla Żabki.

Standardowo robiąc zakupy w sklepie Żabka, za każdą wydaną złotówkę dostajemy 4 żappsy, więc uzbieranie większej ilości wcale nie jest proste, ale jeśli często zaglądacie do sklepu np. w drodze do pracy czy szkoły, to pewnie z czasem tych punktów nieco się uzbiera. Teraz dochodzi po prostu nowy sposób na ich wykorzystanie, co zwiększa atrakcyjność samej aplikacji i jej programu lojalnościowego.