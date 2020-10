Protest kobiet trwa. Gdzie teraz są marki, które tak chwalą się swoją „filozofią”? Schowały głowy w piach

Ludzie, pomimo pandemii, pomimo obostrzeń, ryzykując zarażenie się, wyszli na ulice. Spontaniczne manifestacje przetaczają się przez kraj. Po jednej stronie tej wojny stoją środowiska narodowe i katolickie, których przekonania stają się obowiązującym prawem. Z drugiej strony mamy kobiety, które wyszły na ulice w poczuciu bezsilności i z przeświadczeniem, że oto zabiera im się możliwość podejmowania decyzji, zmusza się je do tego, by rodziły dzieci kalekie, skazane na cierpienie i śmierć. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, o jakim stopniu cierpienia mówimy, polecam zajrzeć do tego artykułu i odblokować sobie obrazki.

Dziś jednak nie o tym będę pisał, bo i tu nie ma za bardzo o czego dodawać. Chciałbym skupić się na czymś nieco innym, a mianowicie – jak na protest kobiet reagują te firmy, które najgłośniej krzyczą o tym, że u podstawy ich działania leży „filozofia” marki.

Jak jest miło, to jest tęczowo. Kiedy pojawia się realny problem – to nie nasza sprawa

Wszyscy pamiętamy, co działo się w czerwcu. Jako, że wtedy nałożyły się na siebie Pride Month (miesiąc w którym wspiera się osoby homoseksualne) i ruch Black Lives Matter, marki miały pełne ręce roboty. Szczodrość i słowa wsparcia wręcz wylewały się z social mediów. Kuriozum często goniło przy tym kuriozum. Ale jak to mówią, czego się nie zrobi dla sprzedaży. To, że marki/firmy wypowiadają się dziś na tematy polityczne czy światopoglądowe jest już dziś tak powszechne, że tak naprawdę nikogo nie dziwi. Nawet ja zdążyłem do tego przywyknąć. Tego, czego jednak nie mogę znieść i co irytuje mnie ponad wszystko w tym temacie, to hipokryzja i absolutny brak konsekwencji.

Bo dobrze jest wspierać sobie jakiś Black Lives Matter, kiedy Polska jest jednym z najbardziej jednolitych etnicznie krajów i to nie u nas demoluje się całe przecznice. Łatwo się też wywiesza tęczowe flagi w sklepach i social mediach, kiedy nic za to nie grozi, podczas gdy osoby homoseksualne są zabijane za swoją orientacje na Bliskim Wschodzie. To wszystko robi się bardzo łatwo. Jednak teraz przyszedł moment, w którym każdy wyraz wsparcia faktycznie może się kobietom przydać. Właśnie teraz, kiedy w majestacie prawa ktoś podejmuje najtrudniejszą decyzje za nie, właśnie teraz wszystkie marki, które na lewo i prawo trąbią o swojej filozofii, powinny te filozofię pokazać w praktyce.