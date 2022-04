Kolejny abonament głosowy lub światłowód w Plusie za 1 zł. W ofertach na kartę zwrot 100 zł w gotówce

Plus ogłosił ostatnio dla swoich obecnych i potencjalnych klientów trzy ciekawe promocje, zarówno w ofertach głosowych, na dostęp do światłowodu, jak i w ofercie na kartę. Postanowiliśmy je zebrać w jednym miejscu i sprawdzić jak bardzo atrakcyjne one są.

Oferta rodzinna w Plusie z kolejnymi abonamentami za 1 zł

Zaczynamy od oferty rodzinnej, w której do numeru głównego z minimalnym abonamentem 44,90 zł możemy dobrać po kilka numerów, za które zapłacimy tylko 1 zł miesięcznie przez rok jeśli zdecydujemy się na ofertę z telefonem lub pół roku jeśli wybierzemy sam abonament.

Do głównego numeru możemy tu dobrać 5 numerów, a więc przy standardowym modelu rodziny 2+2, za 3 numery zapłacimy zaledwie 3 zł miesięcznie za rok - jeśli dobierzemy do tego zestawu 3 smartfony dla członków rodziny lub 3 zł przez pół roku bez smartfonów. W przypadku rodziny 6-osobowej natomiast zapłacimy 5 zł – przez rok lub pół roku.

Co ważne, promocja obowiązuje już przy abonamencie za 55 zł miesięcznie (dla nowych klientów), co powinno być wystarczającym planem dla większości użytkowników smartfonów - zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz aż 30 GB transferu danych w miesiącu na każdym numerze.

Sprawdźmy najpierw scenariusz z samymi abonamentami w modelu rodziny 2+2. Tak więc za główny płacimy przez cały okres umowy standardowe 55 zł, a za trzy kolejne przez pół roku po złotówce. Po sześciu miesiącach obowiązuje nas rabat w ramach smartDOM, czyli pozostałą część umowy - przez 18 miesięcy płacimy za nie po 30 zł.

Oferta bez telefonu Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Abonament główny bez telefonu 55,00 zł 24 1 320,00 zł Abonament dla rodziny x3 3,00 zł 6 18,00 zł Abonament dla rodziny x3 po okresie promocji 90,00 zł 18 1 620,00 zł Razem 2 958,00 zł

W rezultacie przez dwa lata za cztery numery nasz łączny koszt wyniesie nas 2 958,00 zł, co daje 739,50 zł rocznie na numer i zaledwie 30,81 zł za numer miesięcznie, czyli prawie 25 zł mniej niż standardowa oferta dla pojedynczego numeru.

W drugim scenariuszu dobieramy 3 smartfony dla członków rodziny. Wiem, że rzadko to się zdarza, by jednocześnie trzeba było wymieniać 3 smartfony w domu, ale to tylko przykład, skrajny i chcę nim pokazać maksymalne możliwości w tej promocji.

Dla utrudnienia, do porównania wziąłem najnowszego smartfona Samsunga - Samsung Galaxy A53 5G 6 128GB, którego cena sklepowa wynosi obecnie 2 099 zł (w Plusie na raty 0% 4 zł taniej).

Na powyższym zrzucie widzimy cenę za jednego smartfona, ale w tabelce poniżej mnożymy ją razy 3, bo dobieramy do oferty trzy smartfony.

Oferta z telefonem Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A53 x3 - opłata na start 597 zł 237,00 zł 24 6 285,00 zł Abonament główny bez telefonu 55,00 zł 24 1 320,00 zł Abonament dla rodziny z telefonem x3 3,00 zł 12 36,00 zł Abonament dla rodziny z telefonem x3 po okresie promocji 90,00 zł 12 1 080,00 zł Razem 8 721,00 zł

I tak, w promocji Plusa za same abonamenty zapłacimy 2 436,00 zł, czyli 25,38 zł miesięcznie za numer - ciężko znaleźć w tej cenie ofertę bez zobowiązania, jakby ktoś chciał do takowych dokupować smartfony w sklepie. Niemniej, za całość, razem z trzema smartfonami zapłacimy w Plusie 8 721,00 zł po dwóch latach.

Pamiętając, że jednocześnie za abonament płacimy nieco ponad 25 zł na numerze - to naprawdę atrakcyjna oferta rodzinna.

Światłowód Plusa za 1 zł miesięcznie przez rok

Przechodzimy już do światłowodów, spójrzmy na ofertę dla kogoś, kto potrzebuje abonamentu głosowego do smartfona i do tego dobrać światłowody z dużym limitem prędkości do 1 Gb/s do domu. W takim przypadku zniżka do 1 zł miesięcznie za światłowody obowiązuje aż przez rok. Wrzućmy to w tabelkę.

Opłata przez 1-12 miesięcy Opłata przez 13-24 miesięcy Razem Abonament głosowy 55,00 zł 55,00 zł 1 320,00 zł Światłowód do 1 Gb/s 1,00 zł 60,00 zł 732,00 zł Razem 2 052,00 zł

Za sam światłowód zapłacimy tylko 732,00 zł - po roku obowiązuje zniżka 10 zł za kolejną usługę w ramach programu smartDOM. Łącznie z abonamentem głosowym, całkowity koszt zamknie się nam w kwocie 2 052,00 zł. Odejmijmy od tej kwoty koszt światłowodu bez abonamentu głosowego, co nam da różnicę 786,00 zł, a więc za sam abonament głosowy zapłacimy tylko 32,75 zł miesięcznie - kolejna udana promocja.

Na klientów którzy chcą skorzystać tylko z dostępu do internetu stacjonarnego, obowiązuje promocja pół roku za 1 zł/mies., za światłowód z prędkością do 1 Gb/s. Porównajmy to z mniejszymi prędkościami.

Opłata przez 1-6 miesięcy Opłata przez 7-24 miesięcy Razem Światłowód do 300 Mb/s 50,00 zł 50,00 zł 1 200,00 zł Światłowód do 600 Mb/s 60,00 zł 60,00 zł 1 440,00 zł Światłowód do 1 Gb/s 1,00 zł 70,00 zł 1 266,00 zł

Rachunek tu jest prosty, bez żadnych wątpliwości opłaca się brać teraz w Plusie od razu największą prędkość do 1 Gb/s. W końcowym rozrachunku, po dwóch latach zapłacimy za niego zaledwie 66 zł więcej niż w przypadku prędkości do 300 Mb/s - to jest 2,75 zł więcej miesięcznie za ponad trzykrotnie większą prędkość.

Powyższa promocja Plus Światłowód dotyczy zasięgu na infrastrukturze Netii w zabudowie wielorodzinnej. W przypadku klientów będących w zasięgu infrastruktury Inea, Nexera, Tauron bądź Orange w zabudowie jednorodzinnej, w tej samej promocji zapłacimy za światłowód z prędkością do 1 Gb/s w pierwszym roku (lub przez 6 miesięcy bez abonamentu głosowego) - 26 zł miesięcznie.

100 zł w gotówce w ofercie na kartę w Plusie

Dla klientów, którzy mimo powyższych promocji wolą nadal korzystać z ofert na kartę, Plus również przygotował ciekawą promocję. Wystarczy, że zakupią jeden ze starterów Plusa i do 30 kwietnia zgłoszą się do promocji ze zwrotem gotówki, wysyłając SMS-a o treści KASA na numer 80100.

W kolejnym kroku należy jeszcze wybrać jeden z dwóch pakietów - za 30 zł lub 40 zł. Oba zawierają nielimitowane połączenia komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz odpowiednio 30 GB transferu danych (15 GB w pakiecie+15 GB bonusu za doładowanie konta) i 35 GB transferu danych (20 GB z pakietu+15 GB bonusu za doładowanie) - w droższym pakiecie dodatkowo dochodzi dostęp do sieci 5G Plusa.

W powyższej grafice widać, że okres po którym będziemy mogli odebrać nasze 100 zł jest różny. Wynika to z tego, że Plus zwraca nam w gotówce już wydany koszt na dane pakiety. Tak więc w przypadku pakietu za 30 zł, 100 zł wydamy po 4 miesiącach doładowań, a w przypadku pakietu za 40 zł już po trzech.

Reasumując, po aktywowaniu któregoś z tych dwóch pakietów i przedłużeniu ich w kolejnym miesiącu, Plus wysyła nam wiadomość SMS z kodem do bankomatu Euronetu i PIN-em, który pozwoli odebrać 50 zł w gotówce. Jeśli poczekamy i przedłużymy je na kolejne miesiące, w bankomacie będzie czekało na nas 100 zł. Wypłatę pieniędzy można realizować do 31 sierpnia br.

Tu już tabelka nie będzie potrzebna. Zakładając, że będziemy korzystać z najtańszego pakietu za 30 zł tylko przez pół roku, wydamy na niego 180 zł, a Plus zwróci nam 100 zł. W rezultacie nasz koszt zamknie się w kwocie 80 zł, czyli 13,33 zł miesięcznie za pełen no limit na rozmowy i wiadomości i 30 GB transferu danych. Nawet w rozliczeniu rocznym wyjdzie to nadal niezwykle korzystanie - roczny koszt 360 zł, czyli po zwrocie 100 zł miesięczny koszt wyjdzie nas 21,66 zł.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.