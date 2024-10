Action udostępniło listę artykułów, które tym razem trafią do promocji tygodnia. Wśród wielu pozycji znajduje się kilka ciekawych produktów elektronicznych. Będzie można kupić między innymi sprzęt do gier wideo, czy maszynki do golenia.

Od 16 do 22 października sklep Action oferuje atrakcyjne promocje na elektronikę, które przypadną do gustu zarówno fanom gier, jak i osobom szukającym praktycznych urządzeń do domu. Wśród obniżonych cen znajdują się słuchawki gamingowe, kontrolery do gier, sprzęt do pielęgnacji osobistej, a także urządzenia domowe.

Action wyprzedaje sprzęt dla graczy

Dla miłośników gier dostępny jest zestaw słuchawkowy Battletron, który teraz kosztuje 57,95 zł zamiast 66,95 zł. Dzięki miękkim nausznikom oraz dźwiękowi przestrzennemu 360° gracze mogą w pełni zanurzyć się w świat swoich ulubionych tytułów. Słuchawki te są kompatybilne z komputerami, PlayStation, Xbox oraz Nintendo, co sprawia, że są wszechstronnym wyborem dla każdego gracza. Dodatkowym atutem jest podświetlenie RGB, które nadaje zestawowi nowoczesny i atrakcyjny wygląd. Elastyczny mikrofon ułatwia komunikację podczas rozgrywek drużynowych, a miękkie nauszniki zapewniają komfort nawet podczas długich sesji gamingowych.

Kolejną propozycją dla graczy jest kontroler do gier Battletron na Bluetooth, który w tym tygodniu kosztuje 74,99 zł zamiast 84,95 zł. Przeznaczony dla użytkowników komputerów oraz konsol PlayStation 4, kontroler charakteryzuje się ergonomicznym kształtem, który pozwala na długie granie bez uczucia zmęczenia dłoni. Ładowanie urządzenia trwa od 2 do 3 godzin, a pełna bateria pozwala na aż 8 godzin rozgrywki. Jest to idealny wybór dla fanów gier akcji, sportowych oraz wyścigowych, którzy poszukują wygodnego i funkcjonalnego kontrolera.

Maszynki i trymery w Action

W ofercie Action znalazła się również maszynka do strzyżenia Code Homme za 42,95 zł (przeceniona z 49,90 zł). To bezprzewodowe urządzenie wyposażone w cztery różne końcówki, które pozwalają na precyzyjne przycinanie włosów. Maszynka jest łatwa w obsłudze, a jej elegancki design, z wytłoczeniami na obudowie, sprawia, że stanie się również ozdobą łazienki.

Dla osób dbających o swój wygląd dostępny jest także bezprzewodowy trymer Code Homme, który kosztuje teraz 34,95 zł zamiast 39,95 zł. Wyposażony w kabel USB do ładowania, szczotkę do czyszczenia, grzebień oraz etui podróżne, trymer ten idealnie nadaje się do codziennej pielęgnacji. Jego bezprzewodowa konstrukcja ułatwia użytkowanie, a kompaktowe rozmiary sprawiają, że łatwo zabrać go w podróż.

Warto zwrócić uwagę również na trymer Sensitive Code Homme dostępny za 42,95 zł (przeceniony z 54,95 zł). Jest to wodoodporny produkt stworzony z myślą o osobach o wrażliwej skórze. Trymer sprawdzi się zarówno do pielęgnacji włosów, twarzy, jak i ciała, zapewniając precyzyjne przycinanie i podkreślanie kształtu zarostu oraz fryzury.

Dmuchawa 3300 W oraz głośnik bezprzewodowy

Miłośnicy porządku w ogrodzie mogą skorzystać z oferty na dmuchawę-odkurzacz do liści Varo o mocy 3300 W, która teraz kosztuje 89,99 zł zamiast 119 zł. Urządzenie to posiada trzy funkcje: zdmuchiwanie, zasysanie oraz rozdrabnianie liści. W zestawie znajduje się worek o pojemności 40 litrów oraz pasek na ramię, co znacząco ułatwia pracę w ogrodzie i sprawia, że porządkowanie stanie się łatwiejsze.

Na koniec warto wspomnieć o głośniku bezprzewodowym Fresh ’n Rebel o mocy 16 W, który kosztuje 66,99 zł zamiast 76,95 zł. Głośnik ten, dzięki 16-godzinnemu czasowi odtwarzania oraz zasięgowi Bluetooth do 10 m², sprawdzi się idealnie podczas domowych imprez i spotkań towarzyskich. Oświetlenie LED RGB dodaje mu nowoczesnego charakteru i sprawia, że stanie się świetnym dodatkiem do każdej imprezy.

