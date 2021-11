Światłowody w Netii do 1 Gb/s za 60 zł, w prezencie wzmacniacz WiFi

Aktualnie internet stacjonarny z limitem prędkości do 1 Gb/s w Orange i UPC kosztuje blisko 80 zł miesięcznie, w INEA jest jeszcze drożej, bo 95 zł - to oczywiście sam internet bez telewizji.

Netia z okazji Cyber Monday ogłosiła dziś promocję na internet stacjonarny z limitem prędkości do 1 Gb/s z podstawową usługą telewizyjną z 77 kanałami (pakiet S) za jedyne 60 zł miesięcznie przez cały okres umowy. Dodatkowo przez pierwsze 3 miesiące nie płacimy za abonament, a więc w przeliczeniu wyjdzie nas to w rzeczywistości 52,50 zł miesięcznie. Obecnie nie ma lepszej oferty na światłowody z takimi parametrami.

Co więcej, każdy zakup premiowany jest bezpłatnym udostępnieniem jednego ze wzmacniaczy WiFi (w zależności od technologii dostępowej: extender D-Link lub mesh Huawei), które zapewniają dobry zasięg domowej sieci nawet w pomieszczeniach zlokalizowanych z dala od routera. W standardowej ofercie operatora zestawy te kosztują od 10 zł miesięcznie.

Tak więc w dużych mieszkaniach czy domach, gdzie taki wzmacniacz jest niezbędny zaoszczędzimy kolejne 10 zł miesięcznie, które możemy przeznaczyć na wykupienie planu z bogatszą ofertą telewizyjną: pakiet M - 99 kanałów za 70 zł miesięcznie lub pakiet L - 187 kanałów za 100 zł miesięcznie.

Z kolei fani sportu mogą w to miejsce aktywować sobie dostęp do dwóch kanałów sportowych - Polsat Sport Premium i Eleven Sports tylko za 20 zł miesięcznie. Z osobna przez internet dostęp do pakietu Polsat Sport Premium kosztuje 40 zł miesięcznie, a do Eleven Sports - 15,90 zł, tak więc to też bardzo dobra okazja.

Wyżej wymienione promocje dostępne są na stronach Netii od dziś do 13 grudnia 2021 roku.

Źródło: Netia.