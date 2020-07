Profil zaufany już w Bankach Spółdzielczych. W przyszłym roku czeka nas niemała rewolucja

Na początku czerwca informowaliśmy Was, że posiadacze rachunków w Bankach Spółdzielczych pojawił się BLIK. Wygodne płatności mobilne to coś, z czego korzysta coraz więcej Polaków. Dziś dowiadujemy się, że klienci tego typu placówek mają od dziś możliwość łatwego dostępu do Profilu zaufanego, co pozwoli im na wygodne korzystanie z internetowego Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej Gov.pl. Można załatwiać niektóre sprawy urzędowe, bez wychodzenia z domu. Za potwierdzenie tożsamości odpowiadać będzie właśnie Profil zaufany.

Kto będzie mógł założyć Profil zaufany i potwierdzać go z wykorzystaniem bankowości? W chwili obecnej są to klienci:

Banku Spółdzielczego w Białogardzie

Banku Spółdzielczego w Chojnie

Banku Spółdzielczego w Grabowie

Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią

Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim

Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim

Banku Spółdzielczego w Sztumie

Banku Spółdzielczego w Sławnie

Banku Spółdzielczego w Łasinie

Lubusko-Wielkopolski Banku Spółdzielczego z/s w Drezdenku

Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu

Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego w Pyrzycach

Żuławskiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Gdańskim

MC informuje, że w kolejnych etapach dołączone zostanie kolejnych 170 placówek. Profil zaufany jest ważny trzy lata, można go założyć za darmo. Korzysta już z niego ponad 7,2 miliona Polaków.

Profil zaufany dla klientów Banków Spółdzielczych już dostępny. W przyszłym roku doczekamy się też nowego sposobu autoryzacji

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Cyfryzacji wraz z największymi operatorami komórkowymi w Polsce jest bliskie zakończenia prac nad kolejnym narzędziem autoryzacji dla Profili zaufanego. O Mobile Connect zrobiło się głośno w zeszłym roku, gdy minister Marek Zagórski oraz Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska, podpisali porozumienie w sprawie Mobile Connect. Rozwiązanie to ma umożliwić szybką weryfikację, bez konieczności przepisywania kodu otrzymanego SMS-em. Wystarczy jedynie PIN Wdrożenie nowego systemu ułatwi proces logowania i podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy Profilu zaufanego. Planowo usługa miała zostać uruchomiona w lipcu, ale wszystko wskazuje, że uda się to dopiero na początku przyszłego roku. Z Mobile Connect będą mogli korzystać użytkownicy największych operatorów komórkowych — T-Mobile, Orange, Play i Plus.

Przez ostatni rok Mobile Connect było testowane przez pracowników Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz T-Mobile.

Testy pozwoliły między innymi na:

uwierzytelnienie na poziomie średnim z użyciem Mobile Connect,

zmianę metody autoryzacji z SMS na Mobile Connect dla potwierdzonego profilu zaufanego,

zmianę metody autoryzacji z Mobile Connect na SMS dla potwierdzonego profilu zaufanego,

unieważnienie profilu zaufanego przez użytkownika i złożenie nowego wniosku z metodą autoryzacji Mobile Connect,

unieważnienie profilu zaufanego przez użytkownika i złożenie nowego wniosku z metodą autoryzacji Mobile Connect potwierdzonego e-dowodem,

logowanie do profilu zaufanego z metodą autoryzacji Mobile Connect.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji