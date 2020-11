Xboksy kupić coraz trudniej – a będzie jeszcze gorzej. Handlarze wykupują je na potęgę

O tym że PlayStation 5 kupić się właściwie nie da — i to nie tylko w Polsce, ale mam tu na myśli sklepy na całym świecie — prawdopodobnie wszyscy doskonale wiedzą. W dniu premiery głośno było o kombinacjach kurierów, którzy dostarczali użytkownikom cegły i inne niespodzianki zamiast wymarzonej konsoli. Wtedy też głośno zrobiło się głośno o brytyjskiej grupie CrepChiefNotify, zrzeszającej ludzi masowo wykupujących konsole, by sprzedać je później z zyskiem. Jakiś czas temu chwalili się oni zakupem blisko 3,5 tys. egzemplarzy PlayStation 5. No i trudno było też przejść obojętnie obok wpisu, w którym ironicznie odpisali PlayStation na ich wpis:

Great news:) — CrepChiefNotify (@CrepChiefNotify) November 25, 2020

Wcześniej grupa zdobyła rozpoznawalność przede wszystkim wśród miłośników limitowanych edycji odzieży. Ale skoro (jak dumnie twierdzą) bez użycia botów tak łatwo udało się zakupić kilka tysięcy kopii PlayStation 5, to dlaczego by nie pójść o krok dalej i nie zacząć zgarniać wszystkich Xboksów które się trafią, prawda? Przecież ich także zaczyna brakować w sklepach.