Prime Day się skończyło, ale Amazon nie zwalnia – oto nowy, kolorowy Kindle

Niedawno zakończyły się letnie zniżki w Amazon z okazji Prime Days, w ramach których w niezłej cenie można było kupić czytniki Kindle. Teraz Amazon bez większych zapowiedzi wprowadził do oferty dwa nowe urządzenia z serii Colorsoft. Jednym z nich jest zestaw kierowany do najmłodszych czytelników.

Dwa tańsze warianty kolorowego Kindle

W ubiegłym roku Amazon wprowadził do sprzedaży Kindle Colorsoft, czyli pierwszy czytnik tej marki z kolorowym ekranem – to sprzęt dedykowany szczególnie fanom komiksów. Teraz firma rozszerza rodzinę Colorsoft o dwa nowe warianty.

Pierwszy z nich to tańszy Kindle Colorsoft z 16 GB pamięci (czyli o połowę mniej niż Kindle Colorsoft Signature Edition), wyceniony na 249 dolarów, czyli ok. 900 zł. Drugi wariant to czytnik skierowany do młodych moli e-książkowych. Kindle Colorsoft Kids również cechuje się zmniejszoną pamięcią (16 GB), ale za to w zestawie znajdziemy dedykowane etui (do wyboru z dwóch wzorów) oraz roczną subskrypcję Amazon Kids Plus. Rodzice powinni zaś wiedzieć, że Panel rodzica Amazon pozwala też zarządzać zawartością, przeglądać aktywność czytelniczą i ustawiać godzinę „ciszy nocnej” na urządzeniu.

Dlaczego akurat taka edycja? Cóż, Amazon uważa, że dzięki kolorowym czytnikom dzieci czytają więcej i chętniej niż przeciętni czytelnicy – szczególnie komiksów i powieści graficznych.

