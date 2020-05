Prezi – czy to narzędzie do prezentacji, którego potrzebujesz?

Bardziej złożonym pakietem jest Prezi Plus, adresowane do osób na co dzień korzystających z narzędzi do komunikacji wizualnej. Kosztuje ona 15 dolarów na miesiąc i do funkcji znanych z pakietu Standard dorzuca kilka istotnych elementów. Przede wszystkim – pozwala na łatwiejsze tworzenie prezentacji opartych o ten sam schemat kolorów, przejść i szkieletów dzięki możliwości zapisywania i edycji szablonów. Oprócz tego, wielu użytkowników doceni ten pakiet za możliwość tworzenia i edycji prezentacji offline, a także – wyświetlania ich bez konieczności połączenia z internetem. Tutaj też zaszyte jest narzędzie bardzo często wykorzystywane podczas ważnych wystąpień – notatki dla prezentującego, w których można zapisać najważniejsze aspekty przemówienia. Jeżeli nie chcemy mówić, z pewnością spodoba się nam możliwość nagrania wcześniej naszych wypowiedzi, aby odtwarzać je krok po kroku w trakcie prezentacji – funkcja szczególnie przydatna dziś, kiedy duża część firm stawia na pracę zdalną. Finalnie – w tym pakiecie możemy wyeksportować nasza prezentację do PDF.

Najdroższą wersją abonamentu Prezi jest Premium, kosztuje aż 59 dolarów miesięcznie i skierowana jest do sektora biznesu. I nic dziwnego, ponieważ zawarte w niej funkcje będą odpowiadać najbardziej właśnie dużym przedsiębiorstwom. Możemy tam bowiem dokonać dokładnej analizy naszej prezentacji – jak dużo czasu poświęcili na dane zagadnienie, które pominęli i jakie przejścia i formy wizualne najbardziej sprzyjają przyciąganiu uwagi odbiorców. Tutaj też mamy dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych z każdej funkcji Prezi – przydatne, jeżeli chcemy w krótkim czasie wdrożyć to narzędzie w swojej firmie. Jeżeli jednak mielibyśmy jakieś problemy – w wersji Premium dostępny jest telefoniczny support, który pomoże nam je rozwiązać.

Czy Prezi to najlepsze narzędzie do tworzenia profesjonalnych prezentacji?

I tu dochodzimy do sedna – czy Prezi jest lepsze niż PowerPoint? Odpowiedź na to pytanie jest jak zwykle niejednoznaczna i zależy od tego, jakie zastosowania uznamy za „profesjonalne”. Jeżeli bowiem jesteśmy startupem na spotkaniu B2B u naszego klienta i chcemy pokazać na czym polega nasz biznes – Prezi będzie do tego jak znalazł. Pamiętajmy jednak, że wiele zależy od tego, w jakim środowisku pracujemy. W wielu dużych firmach od aspektów wizualnych ważniejsze jest proste przekazanie najważniejszych informacji, a w tym sprawdzają się lepiej najprostsze slajdy tworzone w MS PowerPoint. Pamiętajmy bowiem, że Prezi pomimo 100 mln użytkowników to wciąż narzędzie niszowe i jeżeli będziemy chcieli komuś przekazać naszą prezentację, to spotkamy się z szeregiem niedogodności, takich jak: nietypowy format, brak umiejętności obsługi nowego narzędzia czy niechęć do nauki. Dlatego, pomimo że z Prezi korzystają tacy giganci jak IBM czy Lufthansa, to dopóki MS Office będzie najpopularniejszym pakietem biurowym – narzędzie to pozostanie niszowe.