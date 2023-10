Premiery tygodnia - nowe filmy i seriale. Co obejrzeć?

The Office PL 3. sezon

Nowy sezon rozpoczyna się nowymi twarzami oraz nową kobietą na stanowisku Prezesa! Po pokonaniu Michała (Piotra Polaka) w poprzednim sezonie i zdobyciu awansu do centrali w Warszawie, Patrycja (Vanessa Aleksander) natychmiast wkracza do akcji, kierując procesem wprowadzenia na rynek nowego napoju pod marką Kropliczanka. Kreacja zupełnie nowego produktu to jednak zadanie wyjątkowo wymagające, które obejmuje wybór loga dla marki, projekt opakowania, poszukiwanie rozpoznawalnej twarzy do promocji oraz rozszerzenie zespołu o nowych pracowników. To wszystko wywołuje niepokój i stres wśród pracowników biura w Siedlcach. Ponadto, krótki termin na zrealizowanie projektu może być testem na skuteczność Michała...

Premiera 3 listopada na CANAL+ online

Special Ops: Lioness

Napisany przez nominowanego do Oscara Taylora Sheridana serial opowiada historię Cruz Manuelos (De Oliveira), młodej i pełnej determinacji żołnierki marines. Cruz dołącza do zespołu Lioness Engagement Team, który ma za zadanie zwalczać terroryzm od wewnątrz, a cała fabuła oparta jest na rzeczywistym programie CIA. W serialu Zoe Saldaña wciela się w postać Joe, szefowej stacji Lioness, odpowiedzialnej za szkolenie, kierowanie i zarządzanie tajnymi agentkami. Oprócz Saldañy w obsadzie znaleźli się znakomici aktorzy, w tym Michael Kelly, Morgan Freeman i Nicole Kidman.

Premiera 30 października na SkyShowtime

Światło, którego nie widać

Opowieść ta skupia się na losach Marie-Laure i Wernera Pfenniga. Marie-Laure, która straciła wzrok w wieku sześciu lat i mieszka z ojcem w Paryżu oraz Wernerze dorastającym w Zagłębiu Ruhry, chłopak stracił rodziców w młodym wieku i jest zafascynowany radiem. Podczas drugiej wojny światowej, gdy hitlerowcy zajmują Paryż, dwunastoletnia Marie-Laure wraz z ojcem musi uciekać do miasteczka Saint-Malo w Bretanii. Kilka lat później, Werner, który stał się specjalistą w namierzaniu wrogich transmisji radiowych, również trafia do Saint-Malo. Ich drogi krzyżują się, gdy alianci przeprowadzają nalot na miasto.

Premiera 2 listopada na Netflix

Pozłacany wiek 2. sezon

W drugim sezonie serialu "Pozłacany wiek" przenosimy się w czasie do roku 1882, gdzie akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. Główną bohaterką jest młoda Marian Brook, która stała się osieroconą córką generała z Południa. Po tragicznej utracie rodziców Marian zmuszona jest wprowadzić się do domu swoich ciotek w Nowym Jorku. Wraz z jej przybyciem do miasta zaczynają się skomplikowane relacje, tajemnice i intrygi, które kształtują życie głównej bohaterki i otaczających ją postaci.

Premiera 30 października na HBO Max

Frasier (2023)

Kelsey Grammer powraca do roli, która przyniosła mu nagrodę Emmy, czyli tytułowej postaci Frasiera Crane'a. W nowym serialu towarzyszą mu Jack Cutmore-Scott jako Freddy, syn Frasiera, Nicholas Lyndhurst jako Alan, były kolega Frasiera ze studiów, który obecnie jest profesorem uniwersytetu. Toks Olagundoye wciela się w postać Olivii, współpracowniczki Alana i dziekana wydziału psychologii. Jess Salgueiro gra rolę Eve, współlokatora Freddy'ego, a Anders Keith wciela się w postać Davida, bratanka Frasiera. Razem tworzą zróżnicowaną i interesującą obsadę, która obiecuje ciekawe przygody i historie w nowym serialu.

Premiera 3 listopada na SkyShowtime

Nyad

Film biograficzny o życiu Diany Nyad, wybitnej pływaczki długodystansowej, jest dziełem reżyserskim Elizabeth Chai Vasarhelyi i Jimmy'ego China. To opowieść o niezwykłym życiu Diany Nyad, która osiągnęła niezwykłe sukcesy w pływaniu długodystansowym. W wieku 64 lat, stając się pierwszą osobą, która zdobyła "Everest pływania", przebyła trudny dystans 177 km z Kuby na Florydę w ciągu 53 godzin. To wyjątkowe osiągnięcie, które odbyło się na otwartym oceanie, bez zabezpieczeń przed rekinami. Film przedstawia niezwykłą siłę charakteru i determinację Diany Nyad w pokonywaniu trudności i osiąganiu swoich marzeń.

Premiera 3 listopada na Netflix

Witamy we Wrexham 2. sezon

Rob McElhenney, znany z roli w serialu "U nas w Filadelfii," oraz Ryan Reynolds, gwiazda "Deadpool," postanowili razem stać się właścicielami trzeciego najstarszego klubu piłkarskiego na świecie. Serial dokumentalny "Witamy we Wrexham" przenosi nas do tego robotniczego miasteczka w Północnej Walii, Wielka Brytania, gdzie obserwujemy marzenia i troski lokalnej społeczności. Dwaj hollywoodzcy aktorzy przejmują historyczny, choć zmagający się z problemami klub piłkarski, co stanowi fascynujący temat dla tego serialu dokumentalnego.

Premiera 1 listopada na Disney+