Premiera Surface Duo zepsuta?

Poszperałem trochę i zauważyłem, że jest sporo negatywnych ocen takiego podejścia. Zdawać by się mogło, że premiera Surface Duo będzie jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku i wszyscy go chcą. Jest to jednak mylny obraz, ponieważ w taki sposób wypowiada się jedynie garstka technologicznych geeków, do których pewnie i ja się zaliczam. Nie buduje to jednak realnego obrazu rynku.

O ile oczywiście jestem zawiedziony brakiem rozmachu podczas premiery Surface Duo i natychmiastowej dostępności na całym świecie, o tyle rozumiem podejście Microsoftu. Ich najnowszy smartfon to bardzo specyficzne urządzenie kierowane raczej do wąskiej grupy odbiorców. Wmawianie sobie, że wszyscy się na nie rzucą przypomina próbę zaklinania deszczu.

Kiedy premiera Surface Duo poza Stanami Zjednoczonymi?

Tutaj nie mamy konkretnej daty. Według windowscentral będzie to pierwsza połowa 2021 roku i nic dokładniejszego się nie znajdzie. Jedyne co jest tu „pewne” to to, że Microsoft będzie przyglądał się wewnętrznemu zapotrzebowaniu w USA i dostosuje swoją strategię. Oczywiście nie możemy wykluczyć scenariusza, w którym „dostosowanie strategii” będzie oznaczać brak premiery Surface Duo poza USA. Niestety taka jest rzeczywistość.

Nie pozostaje nam nic jak poczekać na swoje miejsce w kolejce. Za kilka dni możemy spodziewać się realnych recenzji od osób, które nie są winne Microsoftowi lojalności i zobaczymy czy Surface Duo ma szansę cokolwiek zwojować. Pierwsza generacja zapewne nie wykręci wyników sprzedażowych, brak NFC przeszkadza zbyt dużej ilości osób, nawet tym którzy z niego nie korzystają. Nadchodząca premiera Surface Duo powie nam co nieco o potencjalnej przyszłości drugiej generacji.

A Wy co myślicie o takim podejściu? Dobre? Złe?