Microsoft wyciągnął wnioski i tym razem idzie na całość. Trzeba przyznać, że coś z tego może być

Microsoft idzie na całość

Jednym z największych problemów Lumii i mobilnego Windowsa był brak aplikacji. Użytkownicy nie przychodzili, bo nie było aplikacji, programiści nie tworzyli aplikacji, bo nie było użytkowników. Błędne koło. To kolejna rzecz, z której Microsoft wyciągnął wnioski i postanawia to zmienić. Jak widać, nie chcą niczego zostawić przypadkowi.

Microsoft szuka doświadczonego programisty aplikacji na Androida do tworzenia innowacyjnych rozwiązań na urządzenie Surface Duo. Zakres obowiązków jest bardzo szeroki, a poszukiwana osoba musi wykazać się sporymi kwalifikacjami. Ewidentnie szukają kogoś kto rozpocznie tą ciekawą przygodę.

Jaki jest tego cel?

Pokazanie możliwości Surface Duo

Urządzenie jakim jest Surface Duo to dość specyficzny telefon, zresztą jak każdy składak. Mamy tu do czynienia z dwoma telefonami składanymi niczym notes. Daje to wiele możliwości zmiany znanych nam schematów pracy, a to wymaga naprawdę wielu argumentów, aby przekonać do tego ludzi. Poszukiwana przez giganta z Redmond osoba będzie odpowiadać za tworzenie nowych, innowacyjnych aplikacji na Androida, które będą miały zaprezentować możliwości i korzyści płynące z posiadania Surface Duo.

Moją szczególną uwagę przykuł jeden z punktów z zakresu odpowiedzialności

Czynny udział w tworzeniu planu rozwoju aplikacji w oparciu o nowe trendy w świecie mobilnym, technologie i kierunki rozwoju ekosystemu Android

A bez marketingowo-ofertowego bełkotu? Cała inicjatywa od początku planowana jest jako długofalowy szereg działań. Jakość aplikacji dostarczanych na Surface Duo będzie się poprawiała z czasem bazując na zbieranym feedbacku i zdobytym doświadczeniu.

Oczywiście jest za wcześnie na przedwczesną ekscytację, chociaż biorąc pod uwagę ten artykuł, ciężko mi to mówić :) Jednak bez wątpienia w działaniach Microsoftu widać logikę i konsekwencję, a także pewność siebie. Nie ma tu miejsca na półśrodki. Jednak na efekty przyjdzie nam trochę poczekać.