Premiera serialu o Beth i Ripie z "Yellowstone" coraz bliżej! Co o nim wiemy?

Miłośnicy serialu "Yellowstone" od Taylora Sheridana nie mogą narzekać na braki w materiałach. Choć finałowy sezon głównej serii już za nami, to wiadomo że jego bohaterowie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. A przynajmniej większość z nich. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się już oficjalnie, że swój serial dostanie Kayce. Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem oprócz tego czeka nas kolejny sequel - koncentrujący się na Beth i Ripie. Jednych z najbardziej charyzmatycznych postaci w serialowym świecie od lat. Dotychczas mówiło się o serii jako o "Dutton Ranch" -- tak według przecieków miał brzmieć tytuł nowego spin-offu. Ale wcielający się w rolę Ripa Cole Hauser w najświeższej rozmowie z redakcją Fox News przyznał, że... nie tak będzie brzmiał tytuł nowej serii.

W wywiadzie udzielonym Fox News, aktor jednoznacznie zaprzeczył krążącym plotkom na temat tytułu.

To nie jest ‘Dutton Ranch’. To nie tytuł serialu

- przyznał wprost. Ale oprócz tego potwierdził wszystkim, że jego powrót do do uniwersum "Yellowstone" jest bardziej niż pewny. Dodał również, że wraz ze swoją ekranową małżonką chcą stworzyć coś niezwykłego, oddając tym samym nie tylko hołd, ale też... odtwarzając klimat, za który miliony widzów na świecie pokochały to nowoczesne wcielenie westernu.

Więcej tego samego. Fani będą zachwyceni

Choć wciąż nie poznaliśmy tytuł nadchodzącego... sequelu (?) / spin-offu (?) "Yellowstone", to już teraz wiadomo, że ma on być niejako kontynuacją opowieści, którą śledziliśmy. Będzie emocjonalnie i brutalnie, jak to ten duet ma w zwyczaju. Jak sugeruje Cole Hauser, produkcja nie będzie oderwana od korzeni. Wprost przeciwnie: będzie w swoim scenariuszu bezpośrednio nawiązywać do ostatnich wydarzeń z finałowego sezonu "Yellowstone". Przypomnijmy, że w ostatnim odcinku Beth zakupiła ziemię w Dillon. To właśnie tam, z dala od słynnego rancza, duet ten będzie próbował odnaleźć się na nowo po śmierci nestora rodu. Nowa lokalizacja i nowe realia mają dać początek symbolicznej odbudowie klanu Duttonów.

Nowy serial w uniwersum "Yellowstone": kiedy premiera?

Jak się okazuje, twórcy nie próżnują i w pocie czoła pracują nad nową serią która miałaby trafić na ekrany jeszcze w tym roku. A dokładniej - w listopadzie. Z jednej strony to bez wątpliwie dobrze, bowiem serial wciąż będzie na fali, a jego fani nie będą musieli czekać w nieskończoność. Jednak przy zapowiedzi kilku nowych seriali w uniwersum nietrudno się będzie w tym wszystkim pogubić. Pozostaje nam zatem mieć nadzieję, że tempo nie odbije się na jakości, a tyle projektów w świecie "Yellowstone" nie rozmieni wszystkiego na drobne. W końcu poza serialem skupiającym się na Kaycem i jego dziedzictwie czeka nas jeszcze prequel ("1944") oraz spin-off "The Madison". Jednak to właśnie serial o Beth i Ripie wydaje się być najbliższy bycia bezpośrednią kontynuacją "Yellowstone"