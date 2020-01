Premie za ankiety Google dostępne w Polsce. Odpowiadaj na pytania i zarabiaj

Premie za ankiety Google dostępne w Polsce. Jak działa aplikacja?

Aplikacja Premie za ankiety Google pozwala zgarniać drobne sumy do wydania, które zasilą nasze konto w platformie Google Play. Użytkownicy regularnie mają serwowane ankiety na rozmaite tematy, a ich wypełnianie nie powinno zająć więcej niż kilki minut:

Informacje, które podajesz w aplikacji Premie za ankiety Google, są zbierane dla badaczy rynku prowadzących ankiety w usłudze Ankiety Google. Odpowiedzi są anonimowe i łączone z odpowiedziami innych użytkowników, o ile nie zaznaczono inaczej na początku ankiety. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące prywatności.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji już na starcie odpowiadamy na kilka pytań — w tym prośbę o dostęp do naszej lokalizacji (nie jest on obowiązkowy), kod pocztowy, płeć czy wiek. Później jeszcze krótki samouczek który podpowie jak korzystać z aplikacji — jest samouczek wypełniania ankiet, a po nim… pustka. W programie widnieje komunikat Obecnie nie ma ankiet, powiadomimy Cię, gdy nowa ankieta będzie dostępna. Wszystkim zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.

Czy to w ogóle opłacalne? Cóż — to się dopiero okaże, wszystkie tak na dobrą sprawę zależy od ilości ankiet, które będą dostępne w aplikacji. Na powyższych zrzutach widać zawrotną sumę 82 groszy, ale każda ankieta może być wyceniona inaczej — i kwoty za poświęcony im czas mogą sięgać nawet kilku złotych. Na zakup aplikacji (czy też abonamentów, które opłacamy w ramach IAP) może być jak znalazł. Pod warunkiem, rzecz jasna, że będzie ich odpowiednio dużo. A skoro już i tak gapimy się w te smartfony, to kilka dodatkowych kliknięć nie zaboli, tym bardziej że można na nich coś zyskać.