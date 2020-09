Podwoili mi prędkość internetu. Ups, nie zauważyłem…

Jak wielu z was, ja też wychowałem się w czasach, gdy internet w jakiejkolwiek formie był luksusem. Do dziś pamiętam wygląd pierwszego modemu Neostrady marki Sagem. Wiecie – ten z dwiema lampkami z przodu. To, czego nie pamiętam, to prędkość mojego łącza, która chyba z początku musiała oscylować w granicach 128-256 kbps, ponieważ przeskok do 512 kbps po jakimś czasie wydawał mi się skokiem w nadprzestrzeń. Druga prędkość kosmiczna, opuszczamy orbitę. I oczywiście, dziś takie wartości mogą się wydawać śmieszne, ale wtedy było to coś niesamowitego. Album muzyczny ważący ok. 100 MB można było ściągnąć w mniej niż pół godziny. Kiedy prędkość zwiększyła się do 1 Mbps, można było ściągnąć film w jakości CD (700 MB) w niecałe półtorej. Każde dodatkowe pół Mbps było wtedy na wagę złota. Każda zmiana pozwalała używać internetu na zupełnie nowym poziomie. Wraz z kolejnymi progresami przyszła możliwość oglądania YouTube i robienia przy okazji czegoś na innej karcie, grania w gry on-line czy pobieranie z sieci dużych plików, jak gry.

Progres zaprowadził nas aż tutaj, gdzie podaż wyprzedziła popyt

Zapewne osoby, które żyją na obszarach wiejskich albo w mniejszych miasteczkach mnie teraz znienawidzą, ale jestem zdania, że dotarliśmy do momentu, w którym internet osiąga już takie prędkości, że… nie za bardzo jest co z nimi robić. Najmocniej przekonałem się o tym niedawno. Moja narzeczona któregoś dnia przyszła do domu i oznajmiła, że w sumie to zapomniała mi powiedzieć, że od jakiegoś czasu nasz dostawca podniósł nam prędkość internetu, z 300 Mbps do 600 Mbps. Odpaliłem Speedtest – faktycznie, przyspieszyło. Oczywiście, ze względu na to, że w całym domu używamy Wi-Fi faktyczne 600 Mbps nigdy się nie pojawiło, ale licznik przekroczył 400 Mbps potwierdzając, że faktycznie mamy szybszą sieć.