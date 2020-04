Pamiętam swój pierwszy kontakt z serią Need for Speed, która debiutowała na rynku w 1994 roku. Najpierw w formie dema, później pełnej gry – byłem zachwycony realizmem oprawy, która miażdżyła wszystkie dotychczasowe produkcje z samochodami. Ale trudno powiedzieć, by Need for Speed kiedykolwiek starał się naśladować rzeczywistość. Miała być frajda i zręcznościowe wyścigi przy oprawie, na którą pozwalała aktualna technologia. Później Need for Speed pokazał nam nocne nielegalne wyścigi i wszyscy zakochaliśmy się w serii Underground. I choć sam nigdy nie ścigałem się w ten sposób prawdziwymi autami, to jednak nie sądzę, by w prawdziwym świecie wyglądało to właśnie tak. I kiedy obejrzałem poniższy klip, jeszcze bardziej utwierdziłem się w przekonaniu, że Need for Speed ma z rzeczywistością niewiele wspólnego.

Tak, dobrze widzicie. Ktoś poświęcił masę czasu i wykazał się niezłą kreatywnością starając się przenieść klimat oraz oprawę Need for Speed do prawdziwego świata. Realne samochody, ujęcia kamery stylizowane na te z wirtualnych wyścigów. Wygląda to niesamowicie i na swój specyficzny sposób bardzo realnie. Chekunov_v wziął w obroty prawdziwe auta i odpowiednio obrobił swój materiał w postprodukcji, by jak najbardziej przypominał grę. Jak podkreśla, wszystko nakręcił na zamkniętych trasach, a efekt prędkości został dodany podczas montażu. Organizacyjnie też pewnie nie było łatwo zorganizować takie auta, jak BMW M3 GTR, Toyota Supra, Porsche Cayman, Mazda RX-8, Lancer Evolution VIII Ford Mustang GT, Volkswagen Golf GTI – ale efekt jest świetny.

Nie jest to pierwszy film youtubera, warto też rzucić okiem na dwie poprzednie części, gdzie podszedł do tematu w ten sam sposób.

A skoro wspomniałem o modyfikacjach graficznych gier, to pokażę Wam jedną z nowszych przeznaczonych do GTA V. Trochę razi w oczy zbyt podkręcona kolorystyka, ale oprawa z tym modem robi wrażenie:

źródło